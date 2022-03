Cupra, la tecnologia sigla per sigla

Cupra è un marchio nuovo (nato nel 2018) ma ha già saputo conquistare tanti automobilisti in Italia e in Europa: merito di una gamma di modelli sportivi ed ecologici ricchi di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici delle auto della Casa spagnola.

4Drive

La sigla 4Drive è usata da Cupra per identificare i modelli a trazione integrale.

ACC

Il cruise control adattivo ACC mantiene la velocità preimpostata, adattandola alla vettura che precede.

ACC predittivo

L’ACC predittivo è un sistema di assistenza alla guida che connette il sistema di navigazione, il radar e la telecamera frontale per integrare i limiti di velocità e le svolte nel cruise control adattivo.

Aircare

La funzione Aircare del climatizzatore automatico Climatronic consente di regolare e filtrare il flusso per garantire un’aria sempre pulita.

AVAS

La sigla AVAS (acronimo di Acoustic Vehicle Alert System) identifica il suono di marcia che i veicoli elettrici devono emettere obbligatoriamente quando circolano a una velocità inferiore ai 20 km/h. Il suono della Cupra Born è percepibile fino a una velocità di 40 km/h ed è emesso da un altoparlante posizionato nella parte destra del frontale del veicolo.

Breakdown Call

Il sistema Breakdown Call – in caso di guasto in strada – invia le informazioni direttamente all’assistenza stradale.

Car2X

Car2X è un sistema di gestione delle informazioni sul percorso che utilizza l’antenna del segnale WiFi 5GHz posizionata nello specchietto retrovisore interno e permette di ricevere comunicazioni rilevanti su quanto accade sul proprio tragitto come incidenti o ostacoli direttamente dagli altri veicoli presenti sulla strada e che utilizzano la stessa tecnologia.

Climacoat

Il Climacoat è un parabrezza atermico, rivestito e riscaldabile che riscalda in inverno e riflette i raggi del sole in estate.

Climatronic

Il Climatronic è il climatizzatore automatico Cupra.

Coast-to-coast

Coast-to coast è un fascio luminoso a LED che esalta la sportività. Include la funzione “ceremony” che si attiva all’apertura e alla chiusura della vettura quando i fari sono accesi.

Connectivity Box

Il Connectivity Box ricarica lo smartphone in modalità wireless.

Cupra Connect

Grazie ai servizi online Cupra Connect è possibile – attraverso lo smartphone – accedere ai dati della vettura, impostare la temperatura interna e tanto altro.

Customer Care call

La Customer Care call è la chiamata all’assistenza clienti.

DSG

La sigla DSG identifica il cambio automatico a doppia frizione.

e-Call

Il sistema e-Call in caso di incidente invia automaticamente i dati del sinistro ai servizi di emergenza, con cui avvia una comunicazione diretta.

e-HYBRID

La sigla e-HYBRID identifica le Cupra ibride plug-in benzina.

e-Manager

Il sistema e-Manager consente di controllare da remoto il processo di ricarica, l’autonomia della batteria e il suo stato tramite l’app prima di iniziare il viaggio. Ma non è tutto: è infatti possibile anche specificare la temperatura desiderata con la regolazione da remoto per trovare l’abitacolo in condizioni ottimali.

Emergency Assist 3.0

Emergency Assist 3.0 è un sistema di assistenza che monitora l’attività del conducente (incluso il movimento del volante e l’uso del pedale) e quando non rileva attività anche dopo gli avvisi acustici e visivi del sistema vengono avviate misure di emergenza: utilizzo di brevi frenate e leggere sterzate all’interno della corsia per avvisare il conducente, accensione delle luci di avvertimento, mantenimento del veicolo in corsia, rallentamento della vettura fino all’arresto completo e chiamata automatica di emergenza.

Exit Assist

Nell’uscita in retromarcia da un parcheggioo stretto l’Exit Assist con la funzione Rear Traffic Alert monitora l’angolo cieco individuando i veicoli in avvicinamento in direzione trasversale. Il sistema avvisa e, in caso di mancata reazione, può intervenire sui freni.

Exit Warning

La funzione Exit Warning avvisa – quando si esce dalla vettura – in caso di veicoli provenienti in senso contrario o pedoni nelle vicinanze.

Front Assist

Il Front Assist previene il rischio di collisione attivando automaticamente i freni: in combinazione con il cruise control adattivo la vettura frena in caso di mancata reazione del conducente.

High beam assist

L’High beam assist evita l’abbagliamento in autonomia.

Kessy GO

Il Kessy GO è il sistema di avviamento senza chiave.

Lane Assist

Il Lane Assist è il sistema di mantenimento della corsia.

modalità Drift

La modalità Drift elude il controllo elettronico della stabilità e consente di spostare la piena potenza su una ruota posteriore.

Park Assist

Il Park Assist è il parcheggio automatico.

Pre-Crash Assist

In caso di urto imminente il Pre-Crash Assist agisce proattivamente chiudendo i finestrini e pretensionando le cinture.

Safety & Service

Il pacchetto Safety & Service offre soluzioni di connettività come il sistema eCall, il Breakdown Call e la prenotazione della manutenzione.

Seaqual Yarn

Seaqual Yarn è una fibra polimerica proveniente dal materiale raccolto da pescatori e volontari in mari, oceani, fiumi ed estuari. Questo materiale è utilizzato come rivestimento per i sedili della Cupra Born.

Side Assist

Il Side Assist invia un promemoria visivo al conducente se viene rilevato un oggetto nell’angolo cieco.

smart wraparound

La luce ambientale personalizzabile si adatta al mood dell’automobilista e avvisa se ci sono ostacoli nell’angolo cieco.

TDI

La sigla TDI identifica i motori turbodiesel Cupra.

Top View Camera

Il sistema Top View Camera è composto da quattro telecamere e permette al guidatore di monitorare l’area circostante la vettura.

Torque Splitter

Il sistema Torque Splitter è composto da due frizioni con comando elettroidraulico che regolano la coppia su ciascuna ruota posteriore.

Traffic Sign Recognition

Il Traffic Sign Recognition è il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Trailer Assist

Il Trailer Assist è l’assistente per le manovre con rimorchio.

TSI

La sigla TSI identifica i motori turbo benzina Cupra.

Virtual Cockpit

Il Virtual Cockpit è un cruscotto digitale ad alta risoluzione.

Welcome Light

La Welcome Light è una luce di cortesia proiettata dagli specchietti verso l’asfalto.

XDS

XDS è il differenziale elettronico.