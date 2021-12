Le cose che non devi mai fare mentre stai guidando

Ci sono delle brutte abitudini che purtroppo sono molto diffuse tra gli automobilisti, che possono però essere molto pericolose alla guida. Vediamo quali sono e i motivi per cui sarebbe meglio evitarle, in modo da non mettere a rischio la sicurezza in auto.

Cosa non fare alla guida: mangiare e bere

Abitudine dannosa. Anche se siamo di fretta, non abbiamo il tempo di pranzare o cenare mentre siamo in viaggio per lavoro, è meglio evitare di mangiare mentre stiamo guidando. Basta infatti una minima distrazione per provocare un incidente o non vedere un ostacolo, mangiare e bere fa sicuramente perdere alcuni buoni secondi di concentrazione. Se hai fame o sete, fermati!

Mettere le cuffie e truccarsi al volante

Truccarsi mentre si guida, guardandosi nello specchietto retrovisore, è un gravissimo errore: distogliendo lo sguardo dalla strada si rischia di investire qualcuno o di scontrarsi contro qualsiasi tipologia di oggetto o altro.

Gli auricolari non sono vietati, anzi. Meglio indossarne uno per parlare al telefono, piuttosto che tenere in mano il proprio smartphone, perdendo la concentrazione. L’unica cosa da fare però è mettere una sola cuffia, indossarle entrambe per parlare al cellulare o per ascoltare musica ‘disattiva i sensi’ e alza il rischio incidenti stradali.

Leggere il giornale e usare il telefono: cose da evitare alla guida

L’utilizzo dello smartphone alla guida è uno dei comportamenti più gravi, che causa il maggior numero di incidenti. Comportamento sanzionato severamente dal Codice della Strada con multa e eventuale sospensione della patente. Anche chi legge il giornale chiaramente rischia grosso, anche se lo si fa mentre si è fermi in coda o al semaforo, perché il conducente perde l’attenzione che dovrebbe assolutamente avere mentre è al volante per evitare sinistri.

Bimbi in auto: i comportamenti da evitare alla guida

I bambini devono assolutamente restare seduti al loro posto, dietro, ben sistemati sul seggiolino, con le cinture allacciate: ne va della loro sicurezza in auto. Attenzione: evita assolutamente di prendere il tuo bambino in braccio mentre stai guidando, è un pericolosissimo comportamento che può causare la perdita di controllo del veicolo. Se piange e fa i capricci fermati e cerca di tranquillizzarlo, non fare nulla mentre stai guidando.

Prendere oggetti in auto o in borsa: cose da evitare quando guidi

È fondamentale avere sempre sotto controllo la strada, avere entrambe le mani sul volante e il pieno controllo del veicolo: per questo motivo sconsigliamo assolutamente di distrarsi per prendere qualcosa nella borsa, o ancora per cercare e infilare il cd nello stereo e molte altre situazioni simili.

I limiti di velocità: è fondamentale rispettarli per una maggiore sicurezza alla guida

Cosa evitare di fare mentre guidi? Superare i limiti di velocità imposti per legge:

strade urbane: 50 km/h;

strade extraurbane secondarie: 90 km/h;

strade extraurbane principali: 110 km/h;

autostrade: 130 km/h.

I limiti sono validi per tutti tranne i neopatentati, guidatori inesperti che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni e che devono guidare:

ad un massimo di 100 km/h in autostrada;

ad un massimo di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Manovre vietate e pericolose: cosa evitare quando si è al volante

Quando si guida l’auto è necessario stare sempre molto attenti, evitare manovre vietate, sorpassi azzardati in curva, inversioni su autostrade e tratti vietati. È fondamentale conoscere la segnaletica stradale perché comportamenti pericolosi possono mettere in pericolo tante vite.