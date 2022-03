Cosa si rischia se non si rispetta l’attraversamento pedonale?

In tutti i centri abitati, lo sappiamo, esistono le strisce pedonali, gli attraversamenti su strada dedicati appunto ai pedoni. Si tratta di strisce che vengono dipinte sull’asfalto, generalmente di colore bianco con zebrature orizzontali, che spesso (soprattutto in tratti di strada meno illuminati o poco visibili) vengono evidenziate da dossi artificiali, da altri colori attorno alle righe bianche (come il rosso) oppure dalla presenza di cartelli. Come comportarsi per evitare multe e pericolosi incidenti.

Il comportamento dei conducenti in prossimità delle strisce

Secondo quanto prescrive il Codice della Strada, se il traffico non è regolato da semafori o da agenti di Polizia, allora il conducente del veicolo deve sempre fermarsi quando ci sono pedoni sugli attraversamenti (che hanno la precedenza). Chi guida un veicolo quindi ha l’obbligo, per legge, di avvicinarsi ad ogni attraversamento con la giusta prudenza, scalando la marcia e rallentando la velocità di percorrenza. Se necessario, si deve fermare per lasciare libero il passaggio ai pedoni. È obbligatorio fermarsi poco prima delle strisce.

Cosa rischia chi non si ferma in prossimità dell’attraversamento pedonale

I conducenti che non rispettano la legge e non si fermano per dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti rischiano una sanzione amministrativa da 167 a un massimo di 665 euro (ovviamente si aggrava se il conducente, con il suo comportamento, provoca un incidente).

Se il sinistro provoca il ferimento, allora si applica il Codice civile per il risarcimento dei danni causati a persone dalla circolazione stradale; se addirittura causa la morte del pedone, allora siamo in presenza di reato di omicidio stradale: la pena massima può arrivare a 18 anni di reclusione oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente.

Precedenza ai pedoni

L’attraversamento pedonale non è l’unico caso in cui i pedoni hanno la precedenza su strada, anzi. L’articolo 191 del Codice della Strada disciplina il comportamento che devono tenere i conducenti vicino agli attraversamenti, come abbiamo visto, ma non solo. Chi è alla guida di un veicolo, infatti, si deve fermare anche quando incontra:

un soggetto invalido su carrozzella o con bastone;

una persona con cane guida;

un sordo-cieco con bastone bianco e rosso;

qualsiasi altro soggetto con evidenti difficoltà.

Se uno di questi soggetti attraversa o si accinge ad attraversare la strada, la precedenza è sua. Anche in questo caso la violazione porta ad una sanzione amministrativa da un minimo di 167 a un massimo di 665 euro.

Mancanza di strisce pedonali

Se sulla strada non ci sono attraversamenti pedonali, automobilisti e altri conducenti cosa dovrebbero fare? Sono tenuti a permettere ai pedoni che hanno già impegnato la strada, di attraversare per raggiungere il lato opposto in sicurezza. I pedoni hanno quindi ancora il diritto alla precedenza. È chiaro che ogni caso è differente, ed è fondamentale poter valutare il modo in cui avviene l’attraversamento: se infatti il pedone si ‘lancia’ senza guardare ed è incauto nell’attraversare, allora in caso di sinistro può anche essere ritenuto colpevole.

Come devono attraversare i pedoni

Nonostante i pedoni siano ‘i soggetti vulnerabili’ su strada e abbiano la precedenza sui veicoli, sono ovviamente tenuti a rispettare anche loro determinate regole. Per quanto riguarda l’attraversamento, devono servirsi delle strisce pedonali appositamente create, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Se proprio non esistono oppure sono distanti più di 100 metri dal punto di attraversamento, allora i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, prestando particolare attenzione, per evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Attenzione: i pedoni non possono attraversare diagonalmente le intersezioni, le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, se presenti, anche se a più di 100 metri. Se attraversano in una zona dove non ci sono le strisce, allora la precedenza va ai veicoli. Durante l’attraversamento il pedone non può passare davanti a tram, filobus e autobus in sosta alle fermate.

Anche il pedone che viola la legge rischia una multa, che va da un minimo di 26 euro a un massimo di 102 euro. Il pedone che attraversa con semaforo rosso rischia dai 42 euro ai 173 euro di sanzione.