Cosa fare se non funzionano gli alzacristalli elettrici dell’auto?

Può succedere che gli alzacristalli dell’auto smettano di funzionare e quindi, quando ci si appresta a sollevare il finestrino, quest’ultimo non salga. Quali possono essere le cause e come è possibile risolvere il problema? Vediamolo insieme.

Alzacristalli elettrico auto: il funzionamento

Ormai da molti anni le auto non vengono più realizzate con la famosa manovella, che serviva per alzare e abbassare i finestrini a mano. Le vetture moderne sono tutte dotate di alzacristalli elettrici, un blocco che fa parte del meccanismo di spostamento del vetro e che permette di aprire e chiudere i finestrini in maniera molto semplice e senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Gli appositi tasti si trovano sia lato conducente che passeggeri (davanti e dietro), il meccanismo è costituito da un motorino a corrente continua che alimenta l’alzacristalli, azionato tramite appunto pulsanti e relè, ovvero dispositivi elettrici comandati dalle variazioni di corrente.

Cause di malfunzionamento dell’alzacristallo elettrico

I problemi degli alzacristalli possono essere collegati a difetti:

al pannello dei comandi;

al motorino elettrico;

alla guarnizione.

Partiamo dai problemi alla guarnizione, che può causare il mancato funzionamento del finestrino (che non si riesce ad alzare e abbassare). Cosa controllare:

eventuale presenza di detriti nel canale (foglie, sassolini, sabbia, polvere);

nel canale (foglie, sassolini, sabbia, polvere); buchi, eventualmente da otturare con della pasta abrasiva.

Se il problema non è risolvibile, allora è necessario sostituire la guarnizione.

Se invece è il pannello dei comandi a causare un malfunzionamento dell’alzacristalli dell’auto, allora è necessario usare un multimetro e controllare gli interruttori. Se anche solo uno ha voltaggio scarso, bisogna stringere i connettori slacciati, tenendo presente che la tensione deve essere a 12 volt.

Cosa succede invece se si brucia un fusibile? Aiutandosi con le istruzioni presenti nel libretto dell’auto, è necessario trovare il fusibile che corrisponde al sistema di alzacristalli elettrico.

Come cambiare il fusibile

Seguire questi passaggi per la sostituzione:

eliminare il fusibile bruciato con delle pinzette, con delicatezza, per non rovinare lo slot che lo contiene;

inserire il fusibile nuovo;

verificare che l’alzacristalli funzioni.

Come sostituire il motorino elettrico

In questo caso non si tratta di un intervento semplice, sarebbe meglio affidare il compito a un elettrauto. Se invece si vuole procedere con il fai da te, allora servono chiaramente un motorino nuovo per la sostituzione, un cacciavite a taglio e del nastro isolante. La procedura è la seguente:

rimuovere il pannello copriportiera;

togliere le coperture intorno ai finestrini;

svitare le viti nel vano della maniglia e dove ci sono i pulsanti degli alzacristalli;

scollegare i connettori alla base dei pulsanti e svitare le viti che tengono ancorato il pannello;

togliere il coperchio interno dello specchietto retrovisore, che si trova alla base del perno che serve per la regolazione dello specchietto stesso, togliere poi il pannello (attenzione ai fili dell’altoparlante);

scollegare i cavi che alimentano il motorino elettrico;

il braccio meccanico che sostiene il vetro è attaccato al cristallo con un sostegno di plastica, staccare quindi le alette della clip che si trovano dietro al vetro, sbloccare il cristallo (attenzione a sorreggerlo per non farlo cadere e fissarlo con il cacciavite);

allentare le viti del motorino e staccarlo;

montare il nuovo motorino elettrico.

Alzacristalli elettrico nuovo: i costi

Per cambiare le guarnizioni in genere possiamo spendere tra i 10 e i 15 euro. Se invece si deve sostituire l’intero alzacristalli, allora il prezzo chiaramente cambia, fino ad arrivare a 50-60 euro, che diventano anche 80-90 euro se si compra un nuovo alzacristalli con motorino.