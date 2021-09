Cosa fare se la tua auto si ferma durante un lungo viaggio

Purtroppo può capitare, proprio durante un lungo viaggio in autostrada per raggiungere la meta delle vacanze o tornare a casa (già tristi e desolati) che l’auto inizi a fare i capricci e presentare dei problemi. Una vettura ferma, soprattutto su queste tipologie di strade a scorrimento veloce, può rappresentare un grande pericolo per la circolazione. Vediamo quello che c’è sapere e come comportarsi in questi casi.

I rischi di un’auto ferma in autostrada

Rispetto alle strade urbane e di viabilità ordinaria, di sicuro i rischi in autostrada sono maggiori e dovuti principalmente al traffico, alla quantità di veicoli circolanti e alla velocità di percorrenza. In caso di guasto alla propria vettura, è assolutamente necessario accostare e segnalare il pericolo, tenendo il comportamento adatto alla situazione, contattando poi il soccorso.

Auto in panne in autostrada: cosa bisogna fare

Se la macchina inizia a dar problemi in autostrada e fermarsi, rendendo la guida impossibile, allora il nostro primo consiglio è assolutamente quello di non perdere la calma e cercare di far stare tranquilli anche eventuali passeggeri in auto. Se la macchina riesce ancora muoversi, allora cerca di raggiungere la prima piazzola di sosta viaggiando alla velocità minima e senza creare intralci e pericoli.

Altrimenti fermati sulla corsia di emergenza, stando più a destra possibile e cercando di evitare posizioni in curva. Di seguito:

accendi le quattro frecce , luci di emergenza, per segnalare la presenza del mezzo in panne;

, luci di emergenza, per segnalare la presenza del mezzo in panne; indossa il giubbetto catarifrangente prima di scendere dall’auto;

catarifrangente prima di scendere dall’auto; prestare la massima attenzione quando si scende dal veicolo, ricordando che le altre auto viaggiano a velocità sostenuta;

posizionare il triangolo ad almeno 100 m dal veicolo.

Attenzione: non dimenticare che la sosta è assolutamente vietata sulla corsia di emergenza e in generale in autostrada, a meno che non si presentino cause di forza maggiore.

L’auto rappresenta un pericolo e quindi deve essere rimossa. Chiama il soccorso stradale, evita di metter mani personalmente al mezzo, cercando di sistemarlo. Non abbandonare mai l’auto in panne per cercare aiuto. Gli operatori del soccorso stradale ovviamente sono in possesso degli strumenti e delle conoscenze utili per intervenire in autostrada.

Chi bisogna chiamare in caso di veicolo in panne in autostrada

È necessario chiamare il pronto intervento meccanico per far mandare un carro attrezzi e far spostare l’auto in panne dalla carreggiata. Un consiglio? Verifica se la tua assicurazione comprenda anche il servizio di traino, in modo da sapere se fa parte della copertura Rc Auto. Nel contratto ci sono tutte le istruzioni utili per chiamare il soccorso e i numeri telefonici da contattare.

Se invece la polizza non comprende il soccorso stradale e non si hanno altri contatti a cui telefonare, allora è possibile chiamare il soccorso stradale ACI al numero 803 116; per gli automobilisti stranieri che sostano in Italia il numero da chiamare è l’800 116 800. Questa alternativa vale solo nel caso in cui il servizio non sia incluso nella polizza assicurativa, visto che in genere le tariffe richieste sono molto elevate, mentre il carro attrezzi convenzionato con la propria compagnia non si paga.

Cosa bisogna comunicare agli addetti al soccorso stradale? Ovviamente la posizione esatta in cui si trova il veicolo: si possono leggere i segnali di progressiva ettometrica sul lato sinistro della carreggiata. È possibile altrimenti inviare le coordinate sfruttando il GPS del cellulare o usare le colonnine SOS, (che sono geolocalizzate).