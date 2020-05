Coronavirus e auto: tutte le scadenze rinviate

Il coronavirus ha portato al rinvio di numerose scadenze relative all’auto.

Per fare un po’ di chiarezza sulle modifiche introdotte dalla legge 24 aprile 2020, n 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) a quanto disposto dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 emanato per far fronte all’emergenza Covid-19 la Polizia di Stato ha pubblicato una breve guida alle norme entrate in vigore.

Si può circolare con la revisione scaduta nei giorni in cui non si riesce a rinnovarla?

Le auto con la revisione scaduta nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 senza problemi.

Si può guidare con la patente scaduta?

La validità di tutte le patenti italiane scadute dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata fino al 31 agosto 2020 dalla circolare nr. 0009209 del 19 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La proroga si applica anche alle licenze di guida rilasciate da uno stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia e al CIG (certificato di idoneità alla guida) per ciclomotori.

Come e quando si può rinnovare l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza?

La legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha prorogato la validità sino al 29 ottobre 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Come funziona la proroga per chi è in possesso della Cqc in scadenza?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 della Cqc (carta di qualificazione del conducente) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché dei Cpp (certificazioni di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.

Quanto tempo si ha a disposizione per rinnovare l’assicurazione auto in scadenza?

Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020 è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante

Quando scade il termine per sostituire gli pneumatici invernali?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato con la circolare del 30 aprile 2020 vista l’emergenza coronavirus in atto l’uso degli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato nella carta di circolazione e comunque non inferiore a “Q” fino al 15 giugno 2020.