Conversione pneumatici auto d’epoca: cosa bisogna sapere

In Italia sono molti i possessori di auto d’epoca e di interesse storico, che tengono le loro vetture in collezioni private, come se fossero dei veri e propri gioielli. Sono veicoli affascinanti, che provengono da epoche lontane, hanno caratteristiche uniche e richiedono una cura meticolosa e precisa. Devono essere pulite, lavate e lucidate con determinati prodotti e strumenti, con interventi precisi e una grande attenzione per i dettagli.

Le auto storiche e di interesse collezionistico sono differenti dalle auto d’epoca, la Legge le tratta diversamente e quindi non devono essere confuse. Il Codice della Strada, all’art. 60, definisce i criteri per identificare auto d’epoca e storiche. Le prime sono state cancellate dal PRA per essere conservate in locali o musei, salvaguardandone le caratteristiche tecniche originarie. Per essere auto d’epoca quindi non devono subire alcuna modifica e non possono circolare sempre liberamente su strada, ma solo in occasione di raduni o manifestazioni. I veicoli che rientrano in questa categoria devono essere iscritti in un elenco specifico presso il Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Le auto di interesse storico e collezionistico non vengono radiate dal PRA, devono aver superato i 20 anni di età. Possono circolare sempre liberamente su strada, l’importante è che abbiano i requisiti previsti dalla Legge: devono essere iscritte ad un registro storico tra cui ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, e possedere il CRS, Certificato di Rilevanza Storico collezionistica. Ogni collezionista segue con attenzione la propria auto, la fa pulire e lucidare a dovere e la cura in ogni piccolo particolare e dettaglio. Una delle informazioni più importanti da sapere è quella che riguarda gli pneumatici delle auto d’epoca, molti dei quali non sono più reperibili in commercio.

Pneumatici auto d’epoca, cosa bisogna sapere

Il problema delle gomme delle auto d’epoca è che appunto, nella maggior parte dei casi, non si trovano più sul mercato, perché si tratta di modelli antichi e ormai ovviamente superati. La soluzione è sostituire quegli pneumatici con altri equivalenti a quelli indicati sulla carta di circolazione, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti, che predispone delle tabelle di conversione in cui possiamo leggere tutti i sostituti reperibili in commercio, corrispondenti alle gomme a marcatura obsoleta.

Ci sono dei rivenditori specializzati nella vendita di pneumatici per auto d’epoca molto convenienti, per trovare le gomme giuste per la propria vettura è necessario controllare il numero indicato sulla carta di circolazione e cercare quindi questi venditori. Se non si trovano, appunto, perché le gomme della vostra auto d’epoca sono obsolete e non vengono più prodotte, allora è necessario consultare le tabelle predisposte dal Ministero dei Trasporti. Si tratta di un elenco in cui compaiono tutti gli pneumatici obsoleti per automobili e autoveicoli fino a 3,5 tonnellate e loro rimorchi, e quelli equivalenti, oggi reperibili in commercio. Una volta trovato il numero dello pneumatico corrispondente e quindi adatto per il montaggio sulla vostra auto d’epoca, basta comprare le gomme da un rivenditore specializzato e farle montare dal vostro gommista di fiducia, per essere pronti a circolare su strada.

A proposito di questo, ricordiamo che le auto d’epoca possono circolare liberamente su strada per partecipare a manifestazioni. L’assicurazione quindi serve solo per percorrere il tracciato determinato dall’evento. Il proprietario del veicolo deve chiedere all’Ufficio Provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri il foglio di via e la targa provvisoria per la circolazione temporanea. Le auto di interesse storico, se iscritte all’ASI, possono circolare su strada e sono già in possesso di quel che serve per la copertura assicurativa.