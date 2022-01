I consigli per organizzare al meglio il bagagliaio

Possiamo rendere il bagagliaio della nostra auto più capiente semplicemente riempiendolo nella maniera più efficiente possibile. Vediamo alcuni suggerimenti per imparare a sistemare i bagagli e altri oggetti in modo da ottimizzare gli spazi e viaggiare in completa sicurezza e tranquillità.

Evitare di caricare ciò che non serve

Il primissimo consiglio in assoluto è quello di fare, prima di partire, un elenco delle cose strettamente necessarie, per evitare così di riempire il bagagliaio con oggetti inutili, togliendo spazio a quello che invece serve realmente. Gli oggetti dovrebbero essere tutti ordinati per categorie, quindi attrezzature per lo sport, vestiti, giochi, sono solo alcuni esempi. Attenzione inoltre a liberare totalmente il bagagliaio, eliminando il superfluo, prima di caricarlo.

Come caricare il bagagliaio dell’auto: utilizza una rete

Se lo spazio non viene riempito completamente, allora gli oggetti potrebbero muoversi durante la guida, soprattutto in caso di frenate, rotatorie e altre manovre. Il carico si potrebbe danneggiare, eventuali oggetti fragili potrebbero rompersi e gli spostamenti del carico possono anche provocare dei fastidiosi rumori. Per questo motivo consigliamo di usare una rete per ancorare gli oggetti caricati.

Il doppio fondo del bagagliaio

Altro suggerimento utile: spesso le vetture di ultima generazione sono dotate di un doppio fondo, quindi uno spazio sotto al piano di carico; il nostro consiglio è quello di usare questo vano per mettere gli oggetti che usate meno, quelli non strettamente necessari.

Ganci e organizer multiuso: come utilizzarli

Esistono anche degli organizer, che si possono ancorare al sedile oppure posizionare sul pavimento dell’auto e che dispongono di differenti scomparti dove sistemare gli oggetti da trovare più rapidamente, quelli che si vogliono tenere a portata di mano. Ci sono anche i ganci in commercio, che possono essere molto comodi per appendere delle borse o degli zaini senza occupare ulteriore spazio del ripiano o del pavimento. Ci sono dei bagagliai di auto che li hanno già in dotazione, altrimenti si possono comprare: esistono quelli universali che possono essere usati all’occasione, per organizzare al meglio il proprio bagagliaio prima di partire.

Come sfruttare i sedili posteriori per caricare l’auto

Avrete tenuto conto di tutte le potenzialità del portabagagli solo quando avrete deciso di utilizzare anche i sedili posteriori della vostra auto. Infatti in moltissime vetture è possibile abbassarli parzialmente o del tutto, per guadagnare ancora più spazio di carico. Ci sono casi in cui è addirittura possibile configurare differenti combinazioni tra i sedili e il vano posteriore, basta guardare il manuale di istruzioni della macchina per scoprirle.

Come posizionare il carico in maniera perfetta

Tutti gli ingombri devono essere distribuiti correttamente, e per farlo è necessario seguire i criteri di utilizzo di ogni oggetto e del loro peso. Le cose che si usano più spesso devono quindi essere lasciate davanti, dove è più semplice raggiungerle, usando i vani già presenti in auto oppure gli organizer di cui abbiamo parlato in precedenza. Gli oggetti più pesanti e che si usano più raramente invece possono essere posizionati nella parte più inferiore del bagagliaio. Gli ingombri più leggeri dovrebbero essere sistemati per ultimi, sfruttando gli spazi vuoti dove non può starci nessun altro oggetto. In questo modo sembra quasi di avere un bagagliaio dell’auto più capiente e spazioso.

Che cosa bisogna sapere sugli accessori auto originali

La Casa automobilistica spesso fornisce delle soluzioni per poter caricare al meglio i bagagli in auto. In genere gli accessori originali del produttore non sono mai i più economici, anzi, però ovviamente sono quelli che si adattano alla perfezione alla propria vettura. Per citare qualche esempio, generalmente la Casa vende accessori per attrezzature sportive o per valigie, da inserire nel portabagagli per ottimizzare gli spazi.