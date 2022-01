Come si verificano i chilometri reali percorsi da un’automobile?

Per evitare le truffe dei chilometri truccati quando si compra una vettura usata, esiste un metodo che può aiutare a verificare il reale chilometraggio del veicolo. In effetti, purtroppo, non esageriamo se diciamo che i furbetti delle auto ‘schilometrate’ non sono una mosca bianca, anzi. Si tratta di una truffa diffusa nel settore della vendita delle vetture usate.

È comunque possibile difendersi da questa brutta fregatura, verificando appunto con esattezza quelli che sono davvero i km percorsi dal veicolo.

Truffa del contachilometri auto: di che cosa si tratta

Chi non può permettersi di comprare una macchina nuova o chi ha bisogno di una piccola vettura per le commissioni in città (o potremmo fare anche altri infiniti esempi) in genere si appoggia al mercato dell’usato. Comprare una macchina di seconda mano infatti permette di risparmiare denaro, ma purtroppo è possibile anche andare incontro alla truffa del contachilometri. Di che cosa si tratta?

I ‘furbetti’ che cercano di ingannare gli acquirenti del veicolo usato si servono di strumenti appositi per abbassare il numero di chilometri percorsi dalla macchina, in modo da farla sembrare più recente e meno usata, per poterla rivendere così ad un prezzo superiore a quello realmente previsto dal mercato.

La truffa in Italia non è praticata solo dai privati, anzi, sono molte anche le concessionarie auto e tanti i rivenditori ufficiali che cercano di ingannare gli acquirenti con il trucchetto dello ‘schilometraggio’.

I consigli per verificare i reali chilometri percorsi dall’auto

‘Truccare’ il reale chilometraggio di una macchina, per chi lo sa fare, purtroppo non è un’operazione difficile, anzi. Scoprirlo è sicuramente più complicato, ma non è impossibile. Cerchiamo di dare qualche consiglio utile: