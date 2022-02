Come si vende un’automobile all’asta?

Per comprare una vettura ad un prezzo conveniente, l’asta potrebbe essere uno strumento molto efficace e utile, dove trovare appunto delle occasioni a buon mercato. Vediamo però come funziona il meccanismo delle aste e quello che bisogna sapere a riguardo.

Asta privata: come vendere l’auto

La prima cosa da sottolineare, se non siete esperti dell’argomento è che parliamo di aste private e non di aste giudiziarie; c’è quindi la volontà del venditore di mettere all’asta il suo veicolo, non è obbligato alla vendita coattiva da parte dell’autorità giudiziaria (si procede solitamente a causa di debiti non pagati).

Per vendere un’auto all’asta servono:

una delle principali case d’aste, che può essere generalista o specializzata nella vendita di auto d’epoca o storiche;

oppure ricorrere a piattaforme online di vendita di auto all’asta.

Auto all’asta: vendita online

Sul web è possibile trovare molti siti che si occupano di vendita di auto all’asta. È vero che i passaggi per partecipare possono essere diversi a seconda della piattaforma scelta, ma la logica sottostante i processi volti ad agevolare il collocamento della vettura dovrebbe sempre essere la stessa.

In genere si procede con una registrazione gratuita al sito, inserendo i propri dati e iniziando a proporre i propri veicoli. È ovvio che è importante inserire tutte le informazioni fondamentali riguardanti il mezzo:

brand;

modello;

descrizione completa del veicolo;

colore e altri elementi estetici;

eventuali danni;

chilometri percorsi:

e altro ancora.

Ovviamente è necessario inserire quante più foto possibili per illustrare al meglio l’auto, poi il prezzo di riserva e la base d’asta. Su alcune piattaforme si può scegliere autonomamente la data dell’asta, su altre invece bisogna attendere ‘in coda’.

Aggiudicazione dell’auto all’asta

Nel momento in cui l’asta arriva a scadenza, può succedere che:

non sia stata fatta nessuna offerta oppure solo offerte inferiori al minimo previsto dal proprietario del veicolo: in questo caso il venditore quindi può rinnovare l’asta oppure rinunciarvi;

oppure solo offerte inferiori al minimo previsto dal proprietario del veicolo: in questo caso il venditore quindi può rinnovare l’asta oppure rinunciarvi; se invece vengono fatte differenti offerte valide, allora il proprietario riceve tramite mail tutti i contatti del maggiore offerente per poter concludere la vendita.

Asta privata: come creare l’inserzione online

Alcuni consigli utili per vendere la propria auto all’asta: