Come usare il ghiaccio secco per pulire l’auto

La pulizia con ghiaccio secco nella preparazione di auto e veicoli a motore è una pratica che forse non tutti conoscono, ma molto frequente e che consente di ridurre il tempo speso per la pulizia del 30-50%.

Grazie a questa tecnica speciale di pulizia dell’auto è possibile andare a detergere differenti superfici a fondo, fino ad entrare anche nelle più piccole crepe. Si riescono a pulire in maniera molto delicata anche display e tachimetri elettronici senza alcun tipo di problema, senza far rimanere macchie, aloni e striature fastidiosi a livello estetico.

Pulizia dell’interno dell’auto con ghiaccio secco

Ci sono differenti componenti sensibili all’interno dell’auto, come per esempio pulsanti e interruttori che, come abbiamo visto, potrebbero danneggiarsi in maniera irreversibile a contatto con l’acqua. Oppure scatole e elementi elettrici e elettronici che non sono assolutamente compatibili con tecniche ‘ad acqua’, per questo la pulizia con ghiaccio a secco è spesso una delle migliori, che consente di evitare qualsiasi tipologia di danneggiamento, andando a pulire però nel minimo dettaglio gli elementi che hanno bisogno di essere detersi.

Pulizia del motore dell’auto con ghiaccio secco

Una tecnica che non solo può essere utilizzata per pulire gli interni dell’auto, l’abitacolo, senza andare a rovinare alcuna superficie e danneggiare nessun interruttore, ma che è molto utile e usata per il lavaggio del motore della macchina. Ci sono sempre più produttori del settore automobilistico che vietano la pulizia del motore con idropulitrici o acqua, una delle migliori alternative è appunto l’utilizzo del ghiaccio secco. Questa alternativa si può utilizzare solo nelle zone che non sono a contatto con l’olio.

Il lavaggio del motore con ghiaccio secco presenta differenti vantaggi, che non tutti conoscono. Nel campo della pulizia e della preparazione dei veicoli, optare per la speciale pulizia con ghiaccio secco può davvero essere l’alternativa migliore per risparmiare tempo, ma anche per ottenere dei risultati ottimali, senza fare alcune fatica. Gli esperti del settore fanno uso delle macchine per ghiaccio secco e delle loro tecniche uniche per poter pulire gli interni dell’auto, i motori e, come abbiamo già detto, anche varie componenti elettriche che non vanno ovviamente d’accordo con la pulizia ad acqua. Il tutto avviene sicuramente in maniera più rapida, i risultati sono sorprendenti e la pulizia è molto più delicata di quanto sia possibile con i detergenti convenzionali.

Si tratta oltretutto di un trattamento che possiamo definire ecologico, per il quale non serve l’utilizzo (e il conseguente dispendio/spreso di acqua) non c’è alcun bisogno di detergenti aggressivi e nemmeno dannosi per la salute. Come abbiamo anticipato in apertura, la tecnica del lavaggio con ghiaccio a secco può essere molto conveniente per i clienti che fanno uso di questo servizio, perché consente di risparmiare in media tra il 30 e il 50% di tempo impiegato per la pulizia dell’abitacolo della propria vettura.

Due tipologie di pulizia del motore

Bisogna distinguere tra pulizia esterna ed interna del motore: