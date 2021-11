Come trovare la propria corretta posizione di guida

La corretta postura durante la guida di un veicolo viene spesso sottovalutata, e invece è di fondamentale importanza. Impostarla nel mondo giusto può dare la possibilità al conducente di avere un migliore controllo dell’auto e di aumentare il comfort al volante. Non è tutto, gli automobilisti (o la maggior parte di essi) non valutano nemmeno il fatto che una buona posizione di guida possa aiutare a prevenire incidenti, migliorando la sicurezza a bordo e su strada. Vediamo quali sono i consigli per trovare la propria postura corretta in macchina.

Posizione di guida corretta: come si trova

Qui un elenco dei fondamentali trucchi utili per trovare la propria postura perfetta alla guida di un’auto:

scegli la posizione corretta sul sedile, la migliore postura dovrebbe essere dritta, andando a formare un angolo retto tra i glutei e la schiena. Questo aiuta anche ad evitare il mal di schiena e a tenersi svegli durante il viaggio;

inclinazione del sedile, deve essere regolata al meglio, per il miglior comfort alla guida;

sono importanti, devono essere regolate in modo da fornire una visione chiara della strada davanti a sé attraverso il parabrezza. Idealmente, la posizione del volante dovrebbe consentire al conducente di impugnarlo correttamente tenendo i palmi delle mani leggermente più bassi rispetto alle spalle. Per impostare la distanza, è fondamentale che i gomiti formino un angolo di circa 120 gradi; ovviamente l’altezza del sedile è importantissima, da regolare insieme a tutti i punti che abbiam visto sinora. La regolazione dell’altezza del sedile dovrebbe garantire al conducente di vedere chiaramente davanti a sé, chiaramente regolando anche l’altezza del volante e la posizione dei piedi sui pedali.

Ci sono altre cose da considerare: