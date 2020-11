Come si usa un’auto ibrida plug-in

Le auto ibride plug-in non sono adatte a tutti: per sfruttare al meglio le vetture a doppia alimentazione ricaricabili attraverso una presa di corrente – modelli in grado di percorrere diverse decine di chilometri in modalità elettrica prima di trasformarsi in “full hybrid” normali – bisogna innanzitutto avere la possibilità, il tempo e la voglia di attaccarle alla corrente.

Acquistare un’auto ibrida plug-in attirati dai bassissimi consumi dichiarati (non corrispondenti al vero in quanto tengono conto anche della percorrenza effettuata a emissioni zero) e non ricaricarla è una delle cose meno sensate in assoluto che si possono fare in ambito automotive. A meno che non abbiate voglia di guidare ogni giorno un’ibrida tradizionale più pesante del solito (per via delle batterie più grandi) – e di conseguenza meno efficiente – e di spendere più soldi al momento dell’acquisto per un prodotto tecnologicamente interessante ma esclusivamente se utilizzato nel modo corretto.

Citroën ha pubblicato diversi consigli utili su come ottenere il massimo dalle auto ibride plug-in: cinque suggerimenti efficaci per chi vuole utilizzare consapevolmente e in modo intelligente un mezzo sostenibile. Scopriamoli insieme.