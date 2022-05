Come si guida correttamente su una strada di campagna

Guidare sulle strade di campagna può essere molto difficoltoso, per questo motivo è fondamentale sapere quali sono le condizioni e le circostanze che si possono presentare, per comprendere meglio come affrontarle. Vediamo insieme alcuni dei più importanti accorgimenti.

Le problematiche che si riscontrano sulle strade di campagna

Come bisogna affrontare:

la scarsa visibilità : la fitta vegetazione o la nebbia di giorno, la scarsa illuminazione di notte possono causare problemi di visuale per il conducente. Non riuscire a vedere davanti a sé è una delle condizioni più pericolose. Per evitarlo consigliamo di dotarsi di un sistema di visione notturna, che estenda la capacità visiva ben oltre quella data dai fari, offre l’immagine a colori della strada e migliora quindi in maniera incredibile la visuale, aiutando molto il conducente nella guida;

superare le strade con tornanti, percorrere infatti i viali di campagna significa anche imbattersi in curve, tornanti, sterrati a volte difficoltosi e pericolosi. Attenzione a non prendere mai troppo rapidamente le curve, il rischio di incidenti anche molto gravi potrebbe essere alto in questi casi. In corrispondenza dei tornanti quindi è bene rallentare per tempo, tenere una velocità ridotta consente di avere il controllo totale del mezzo in caso di imprevisti;

campi agricoli coltivati, strade sterrate, terreni: viaggiare sulle strade di campagna significa anche questo. È possibile incrociare sul proprio percorso trattori e altri veicoli agricoli, che muovendosi lasciano dietro di sé una grande quantità di fango che, in condizioni di poggia e umidità, può diventare molto scivoloso e pericolo per la guida dell’auto. Prima di partire è bene informarsi sulle condizioni meteo e preparare il veicolo per viaggiare in sicurezza, le gomme sono fondamentali in questo caso, monta quelle adatte e controllane l’usura e la pressione;

a proposito di meteo: attenzione alle strade bagnate. Uno dei problemi della guida fuori città è il pericolo di inondazioni. I rischi che si corrono guidando su strade allagate è molto alto, quindi raccomandiamo di procedere ad una bassa velocità, con estrema attenzione, e fermarsi immediatamente nel primo posto sicuro quando l'acqua raggiunge un livello troppo alto. Una volta attraversata una strada completamente allagata, controlla o fai controllare ogni componente auto, per verificare che non vi siano problemi che possono compromettere il funzionamento del mezzo e addirittura la sicurezza del conducente e di eventuali altri occupanti;

attenzione alle aree popolate da fauna, se viaggiate sulle strade di campagna infatti non sarà difficile trovare degli animali selvatici. Dai più grandi cervi, ai fagiani o alle lepri: sappi che potresti imbatterti in un animale in qualsiasi momento, quindi fai attenzione e non premere troppo sul pedale dell'acceleratore. Se vedi un animale rallenta cerca sempre di mantenere il controllo completo dell'auto, senza brusche sterzate, per evitare impatti pericolosi e incidenti. Per provare ad allontanare gli animali, potresti provare a "spaventarli" suonando il clacson, in questo modo puoi essere al sicuro e avere la certezza che loro si allontaneranno senza più essere d'ostacolo sulla strada.

Come hai visto finora quindi, guidando su una strada di campagna è possibile che tu debba affrontare diverse problematiche. Quelle elencate sono solo le più frequenti, ma fai attenzione: guida con prudenza, non accelerare, agisci sempre con saggezza e informati sulle condizioni meteorologiche prima di intraprendere il viaggio. In questo modo potrai sempre essere preparato e pronto ad affrontare ogni possibile situazione di pericolo e qualsiasi imprevisto.