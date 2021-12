Come si avvia un’auto a spinta? Tutti i passaggi utili

Almeno una volta nella vita è capitato a tutti (o quasi) di trovarsi con la macchina che non parte. Ci sono differenti cause che possono determinare questa condizione, ma spesso quando riesci a mettere in moto l’auto, sul quadro si accendono a intermittenza tutte le spie, l’autoradio non funziona, allora il problema è certamente legato alla batteria scarica. Condizione molto più probabile all’aumentare dell’età e dell’usura dell’accumulatore. È possibile riuscire a far partire l’auto a spinta: sembra un’operazione molto complessa, ma la maggior parte delle volte non è così difficile, anzi. E può servire per riuscire ad arrivare almeno al primo elettrauto o meccanico, per verificare lo stato della batteria ed eventualmente cambiarla. Vediamo come fare per far partire l’auto a spinta.

Accendere l’auto a spinta: non sempre è possibile

C’è da fare comunque una premessa, non è sempre possibile far ripartire la macchina a spinta. Ci sono casi in cui infatti l’auto non è ‘compatibile’ a questo metodo: in primis parliamo delle vetture dotate di cambio automatico. L’accensione a spinta infatti può rivelarsi la soluzione solo ed esclusivamente se il veicolo ha il cambio manuale, altrimenti non c’è nulla da fare. Ma non è tutto. Anche nel caso in cui la batteria dell’auto che non parte è mal ridotta non è possibile ripartire a spinta. Perché? Se le condizioni dell’accumulatore sono pessime, manca anche quel minimo di energia necessaria a fornire la tensione minima utile per azionare le centraline di bordo. E oltretutto, se si è in possesso di una macchina molto grande, di grossa cilindrata o turbodiesel, non sempre l’avviamento a spinta può funzionare: ci sono casi in cui infatti per far ripartire il veicolo serve maggiore energia al motore, e di sicuro spingere l’auto non è la soluzione.

Quando procedere con l’avviamento dell’auto a spinta

Se la macchina quindi ha il cambio manuale e una cilindrata non troppo grossa, allora è possibile spingerla finché non si riavvia, se la batteria è a terra. Attenzione: in questi casi, una volta avviato il motore, non spegnere mai la macchina fino al momento in cui raggiungerai la tua meta.

Come avviare l’auto a spinta: la procedura passo per passo

Cosa bisogna fare per avviare la macchina a spinta: