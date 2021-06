Come proteggere la moto dal sole durante l’estate

La stagione estiva è arrivata e con essa si sono ovviamente alzate le temperature, il sole scalda e gli amanti delle due ruote viaggiano sempre più a bordo delle loro motociclette e iniziano anche a organizzare le loro vacanze on the road, in solitaria oppure in compagnia.

Sia in Italia che all’estero, non mancano di certo gli itinerari per delle belle gite estive in moto. In realtà però è molto importante tenere presente le condizioni climatiche e i vari elementi atmosferici che possono potenzialmente rovinare la moto. Vediamo come proteggere la propria due ruote dai raggi del sole e dal caldo, ma anche dalla resina, dalla sabbia e dalla salsedine.

Come proteggere la moto dai raggi solari

Quando si viaggia in moto, durante l’estate, capita spesso di dover lasciare il mezzo parcheggiato per parecchie ore nello stesso luogo; in mancanza di piazzole all’ombra, chiaramente la moto rimane sotto il sole cocente della bella stagione per molto tempo e rischia di subire danni , infatti a lungo andare la carrozzeria potrebbe scolorirsi e la sella potrebbe addirittura rovinarsi.

Come possiamo proteggere la moto dagli effetti dei raggi solari durante l’estate? Il metodo più utilizzato è quello del telo coprimoto che, in situazioni di emergenza, può anche essere sostituito con delle lenzuola in cotone o degli asciugamani. Esistono altrimenti dei prodotti molto utili da usare al posto del telo, per proteggere la carrozzeria: si tratta di lucidanti e cere professionali che creano una pellicola attraverso la quale i raggi ultravioletti non possono penetrare.

Non solo raggi solari e caldo: come proteggere la moto dalla salsedine

I raggi del sole e le alte temperature non solo l’unico nemico della moto durante l’estate. Anche la salsedine può essere molto corrosiva sulla carrozzeria, e rischiare di far arrugginire tutte le parti in lamiera. Se la salsedine e l’acqua salata vengono in contatto con la moto, è importante lavare subito il mezzo con dell’acqua dolce e prodotti appositi, non aggressivi, utilizzando un delicato panno in microfibra.

Se questo non dovesse bastare, è fondamentale smontare le parti interessate e trattarle con dei prodotti appositi per la rimozione di sale e salsedine che si trovano facilmente in commercio e che agiscono direttamente sulla parte da trattare.

Oltre al sale, anche la resina: come proteggere la moto

Può capitare anche di parcheggiare la moto sotto gli alberi, per proteggerla dal sole. Il problema in questo però è la resina, molti alberi infatti ne rilasciano le gocce che, finendo sulla carrozzeria di auto e moto, può rovinarla. Si tratta infatti di una sostanza molto appiccicosa e difficile da rimuovere. Alcuni consigli per toglierla da vetri e lamiere:

usando un detergente e un panno appositi, lavando e asciugando per bene, ripetendo il procedimento finché la resina non viene eliminata del tutto;

appositi, lavando e asciugando per bene, ripetendo il procedimento finché la resina non viene eliminata del tutto; altrimenti si possono usare degli oli vegetali , come anche quello d’oliva, che sciolgono la resina;

, come anche quello d’oliva, che sciolgono la resina; infine è possibile affidarsi a prodotti specifici per la rimozione della resina, che in genere si spruzzano e agiscono in pochi minuti. Non improvvisate mai con altri prodotti quali alcol o acetone, che possono macchiare la moto in maniera irreversibile, sbiadendo anche il colore.

Altro nemico della moto? La sabbia: come proteggerla

Quando si va al mare in moto un altro problema è la sabbia che, portata dal vento o dal conducente e/o passeggeri della moto, si insinua in ogni fessura. La sabbia è fastidiosa perché può graffiare e rovinare alcune parti della due ruote. Dopo ogni giornata di mare, il consiglio è quello di pulire per bene la moto usando una aspirapolvere.