Come proteggere l’auto dalla salsedine

Con l’arrivo dell’estate coincide anche il periodo di vacanze: il momento tanto atteso per concedersi qualche giorno di relax lontani dallo stress della vita quotidiana.

Durante una vacanza in una località di mare capita di dover lasciare la vettura sotto il sole per lungo tempo: una soluzione che potrebbe risultare molto dannosa per l’auto stessa. A provocare altri danni all’automobile, soprattutto alla carrozzeria e ai cristalli, può essere la salsedine marina: ecco alcuni consigli per proteggere la propria auto dalla salsedine.

Come proteggere la propria auto dalla salsedine

La salsedine è la presenza di sali solubili in qualsiasi sostanza o materia in quantità tale da produrre effetti considerevoli come l’aumento del potenziale osmotico.

Durante una vacanza al mare si tende a cercare il parcheggio più vicino alla spiaggia per una questione di comodità: questo però permette alla salsedine di potersi depositare sulla carrozzeria, rischiando di farla arrugginire. Il consiglio, allora, è quello di coprire l’auto con un telo per tutta la durata della sosta. Come alternativa, invece, si può anche applicare una cera protettiva che agisce preventivamente sull’azione della salsedine.

Salsedine sull’auto: come lavarla

Se la salsedine si è depositata sulla carrozzeria della propria vettura, bisogna lavarla con molta attenzione per non rischiare di rovinarla: l’obiettivo è quello di eliminare il sale in maniera certa e definitiva.

La sabbia, inoltre, può graffiare anche gli interni dell’automobile: si consiglia di rimuovere i tappetini dopo ogni giornata passata in spiaggia e pulire bene tutti gli spazi al termine della vacanza.

Tanto la sabbia, quanto la salsedine, possono ossidare e graffiare diverse componenti di un’auto: per questo bisogna sempre ricordarsi di lavare regolarmente il proprio veicolo duranti i giorni che si passano al mare, in modo tale da evitare danni ai vetri, alla carrozzeria e alla tappezzeria.

Auto al mare: come tenerla pulita dalla salsedine

Quando si soggiorna in una località di mare bisogna lavare regolarmente e a giorni alterni la propria vettura, almeno una volta a settimana. Il lavaggio deve riguardare la superficie dei cristalli, la carrozzeria, gli interni e la tappezzeria: mantenere l’auto pulita, specialmente nella parte dei vetri e del parabrezza, è fondamentale per garantire sempre una buona visibilità e non pregiudicare la sicurezza stradale.

Il primo consiglio è quello di pulire gli interni del veicolo: si parte scuotendo e aspirando i tappetini. Se necessario, si consiglia di utilizzare i soffiatori che sono molto efficaci per rimuovere ogni granello di sabbia anche negli angoli più scomodi dell’abitacolo.

Togliere la salsedine dalla tappezzeria dell’auto

La salsedine può rovinare le tappezzerie tessili: si consiglia di utilizzare una schiuma pulente secca applicata direttamente sulla tappezzeria per poi strofinare con l’aiuto di una spazzola pulita, così da formare un’abbondante schiuma. Successivamente bisogna risciacquare con un panno umido o una spugna.

Per quanto riguarda le tappezzerie in cuoio naturale o sintetico, invece, l’ideale è spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare, per poi passare un panno secco in modo energico finché il materiale non raggiungerà la brillantezza desiderata.

Qualora dovessero comparire macchie di salsedine sulla tappezzeria, si raccomanda sempre l’utilizzo di schiume secche che penetrano tra i fili del tessuto facendo emergere lo sporco in superficie. Questi prodotti risultano perfetti in quanto contengono una protezione antistatica per le superfici che rende più durevole la pulizia.

Salsedine sull’auto: i consigli per lavare la parte esterna

Per pulire a fondo e in maniera corretta la parte esterna dell’auto che presenta sabbia oppure salsedine, sono consigliati i programmi di prelavaggio con acqua a pressione per non graffiare la carrozzeria e per eliminare ogni residuo salmastro.

Se si porta la propria vettura all’autolavaggio, si raccomanda di chiedere un programma di lavaggio completo con acqua osmotizzata nel risciacquo finale, in quanto è priva di particelle e consente una rifinitura perfetta dopo il risciacquo, senza lasciare alcun alone.