Come si può personalizzare l’abitacolo dell’auto, senza che sia pericoloso?

Trasformare gli interni della propria auto per personalizzarli a seconda dei propri gusti è un’operazione che non comporta necessariamente interventi vistosi o di cattivo gusto, come alcuni pensano, anzi. Ci sono anche elementi molto eleganti e raffinati da aggiungere oppure tecnologie di ultima generazione, su auto che non le possiedono di serie, perché più datate. Vediamo i consigli utili per personalizzare l’auto in maniera ‘divertente’ e non troppo costosa.

Personalizzazione abitacolo auto: i tappetini

I tappetini sono uno dei componenti dell’abitacolo che si rovina maggiormente a causa dell’utilizzo, del tempo e delle sostanze che vi entrano in contatto. Si usurano a tal punto che diventa necessario andare a sostituirli, e per questo motivo il conducente si può sbizzarrire nella scelta, seguendo i suoi gusti personali. Infatti è possibile comprare dei tappetini standard, classici e uguali agli originali, oppure più colorati e personalizzati.

Il coprivolante e la tappezzeria personalizzato

Nel caso in cui, come i tappetini, anche il volante si usuri, allora l’alternativa è scegliere un coprivolante, in commercio ce ne sono in tessuto e in pelle, in colori più chiari ed eleganti o neri.

Ci sono anche degli accessori realizzati in materiali sintetici, più sportivi, altri ancora di importanti firme, per accontentare i gusti, le esigenze e il budget di ognuno.

La tappezzeria dei sedili è un altro degli elementi che si rovina col tempo e l’utilizzo, sia in pelle che in stoffa. È possibile quindi usare delle foderine, nei negozi specializzati ci sono modelli più sbarazzi ed altri eleganti, di colori differenti, per accontentare tutti.

Come personalizzare gli interni dell’auto: le luci ambiente

L’illuminazione interna dell’auto è uno degli elementi che attira maggiormente e che riesce a rendere più o meno piacevole e suggestivo l’abitacolo. Per questo motivo i produttori di auto, soprattutto negli ultimi anni, sono molto concentrati su questo aspetto. Si preferisce dotare veicoli di luci interne che illuminano senza eccessi, in modo che siano funzionali, ma che non disturbino la visibilità e la concentrazione del conducente, mentre è al volante.

Per personalizzare l’abitacolo, in commercio è possibile trovare delle strisce Led, applicabili in maniera molto semplice da chiunque, in genere posizionate sotto i sedili, che si possono collegare direttamente all’impianto elettrico dell’auto. Il nostro consiglio spassionato è comunque quello di non esagerare con i Led colorati, anche perché la guida nelle ore notturne ne risentirebbe parecchio dal punto di vista della sicurezza.

Il sistema di infotainment e audio personale per l’auto

Prima dei nuovi sistemi tecnologici in auto, che consentono di ascoltare la musica e mille altre funzionalità, fino ad alcuni anni fa, c’era solo ed esclusivamente l’autoradio. Chiaramente non era facile e comoda da usare come i dispositivi di ultima generazione a cui ormai siamo abituati, ma era comunque un accessorio irrinunciabile. Oggi le cassette sono sparite del tutto, pian piano anche i CD non saranno più utilizzabili e infatti la musica si ascolta in Dab o in streaming. Se la macchina non dispone di un device tecnologico adeguato a questi sistemi, allora è necessario acquistarlo.

C’è chi modifica addirittura l’intero impianto audio, in questo caso sempre meglio far realizzare gli upgrade con strumenti e tecniche professionali, da parte di personale specializzato, che utilizza materiali di qualità per rendere il suono più pulito e potente.

Accessori auto personalizzati: la pedaliera sportiva

Gli amanti delle vetture sportive e delle personalizzazioni racing spesso aggiungono dei dettagli all’interno dell’auto, come i cuscini passacintura, le cuffie del cambio e altri accessori, tra cui anche la pedaliera (gli appassionati scelgono spesso di dotare la propria vettura di una pedaliera sportiva in alluminio sagomata).