Il motore ibrido – il terzo propulsore più amato dagli italiani – ha conquistato una buona percentuale di automobilisti (oltre il 10%) nel nostro Paese. Clienti attirati dai bassi consumi in città e dalla possibilità di circolare senza problemi anche durante i blocchi del traffico.

Di seguito scopriremo come funziona un motore ibrido, una guida completa ai propulsori full hybrid e mild hybrid benzina e diesel (analizzeremo le vetture ibride plug-in in un altro momento).

Come funziona un motore full hybrid benzina

Il motore full hybrid benzina è composto da un propulsore termico a benzina abbinato a un’unità elettrica che entra in funzione da sola esclusivamente in partenza e alle basse velocità e collabora con quella “tradizionale” in tutte le altre situazioni di guida per abbassare i consumi e migliorare le prestazioni. La batteria si ricarica da sola nelle fasi di decelerazione e di frenata.

Come funziona un motore mild hybrid benzina

Il motore mild hybrid benzina è composto da un propulsore termico a benzina abbinato a un modulo elettrico che gestisce le funzioni di motorino d’avviamento e di alternatore e che si ricarica in frenata e in decelerazione. Il tutto per ridurre i consumi.

Come funziona un motore mild hybrid diesel

Il motore mild hybrid diesel è composto da un propulsore termico turbodiesel abbinato a un modulo elettrico che gestisce le funzioni di motorino d’avviamento e di alternatore. Il tutto per ridurre i consumi.