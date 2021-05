Come ci si deve comportare quando si viaggia in fila con altre auto?

Guidare un’auto o un altro veicolo non significa solo rispettare il Codice della Strada, la segnaletica e ogni norma, ma anche tutti gli altri utenti che viaggiano sul tuo stesso percorso. C’è una serie di comportamenti che ogni automobilista dovrebbe tenere per vivere in maniera civile su strada; ricordiamo quali sono le regole principali, anche se alcune vi sembreranno molto banali e scontate, ogni tanto è bene sottolinearle.

Quando si viaggia in fila con altri veicoli si dovrebbe tenere conto di queste regole fondamentali:

lasciare liberi eventuali sbocchi per entrare/uscire in e da strade laterali, per non bloccare il traffico;

mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede, senza mai avvicinarsi troppo anche se si è fermi;

fare attenzione anche a cosa succede in lontananza, per controllare al meglio la situazione del traffico.

Altro consiglio molto utile per la vostra e l’altrui sicurezza nel caso in cui si viaggia di notte: non tenere mai le luci abbaglianti accese quando ci si avvicina a un altro veicolo e quando lo si incrocia. Potrebbe essere molto pericoloso, perché la luce accecante può mettere a rischio la visibilità e quindi creare situazioni di pericolo e alzare le probabilità di un sinistro stradale.

Ci sono anche altre regole che dovrebbero sempre essere memorizzate e seguite quando si viaggia in fila con altri veicoli:

non distrarsi mai, anche quando si rallenta e ci si ferma;

nei centri urbani, le luci di emergenza si possono spegnere;

non è necessario spostarsi il più possibile a sinistra, per creare una corsia libera a destra.

Attenzione: rispettate sempre la distanza di sicurezza; in caso di frenata improvvisa, infatti, essere troppo vicini al veicolo che ci precede può causare un tamponamento. Vediamo altre regole base da tenere per una convivenza civile con gli altri mezzi che viaggiano su strada.

Altri comportamenti utili su strada

Una cosa da tenere presente è che è assolutamente vietato spostare, rimuovere o imbrattare e danneggiare la segnaletica stradale. Rendere infatti un segnale praticamente illeggibile, che faccia parte della segnaletica verticale o orizzontale, può essere molto pericoloso per chi viaggia su quella strada. Questi comportamenti sono quindi assolutamente vietati dal Codice della Strada.

Sporcare la strada e gettare dei rifiuti fuori dal finestrino dell’auto, altro atteggiamento vietato. Lanciare mozziconi di sigaretta accesi dall’auto, ad esempio, è molto pericoloso per i veicoli a due ruote che sopraggiungono e per la possibilità di causare incendi nei pressi di aree verdi. In ogni caso, qualsiasi oggetto non deve mai essere gettato fuori dal finestrino.

Altro divieto, quello di gareggiare tra veicoli. Sembra scontato, ma preferiamo ricordarlo, visto che purtroppo capita di assistere a gare di velocità tra auto o moto sulle strade delle grandi città. Questo comportamento è estremamente pericoloso per la sicurezza delle aree pubbliche, dove insieme a voi viaggiano moltissime altre persone, non solo in macchina, ma anche a piedi, in moto e in bicicletta, utenti ancora più a rischio in caso di collisione.

Come detto in precedenza, quando si viaggia in fila con altri veicoli bisogna cercare di lasciare sempre liberi gli sbocchi delle strade laterali, per non bloccare la normale circolazione. Non dimenticate che, in situazioni di traffico intenso, sarebbe bene lasciare libere tutte le immissioni stradali e quindi, i passaggi a livello, i binari del tram, gli attraversamenti ciclabili e pedonali, gli ingressi nei parcheggi, le confluenze e gli incroci.

Attenzione poi quando si guida all’interno di un centro urbano, è necessario stare ancora più attenti, prudenti e tolleranti. Un occhio di riguardo soprattutto a pedoni e ciclisti che si introducono nel traffico motorizzato. Mantenete sempre alta la concentrazione alla guida e una velocità adeguata, guardate sempre in tutte le direzioni e fate attenzione ai segnali stradali.