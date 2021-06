Come combattere il caldo in auto (senza esagerare con l’aria condizionata)

È arrivata la stagione estiva e tante persone sono già in vacanza oppure si stanno preparando alla partenza verso le mete di mare o montagna. Viaggiare d’estate, si sa, ci pone davanti a un grande problema: il caldo intenso in auto. Cerchiamo quindi di darvi qualche consiglio utile per combattere la calura in macchina, senza abusare dell’aria condizionata, esagerare non fa mai bene.

Quali sono i rischi del caldo in auto

Lasciare la macchina parcheggiata al sole significa (in base ai tempi) ritrovarla con una temperatura interna che supera anche di 15° quella esterna, arrivando persino oltre i 50 gradi nei mesi più caldi, dopo ore sotto i raggi del sole.

Per questo motivo attenzione: non dovete mai stare in auto ad aspettare, nemmeno per pochi minuti. Questo riduce chiaramente il pericoloso rischio di collassi o di svenimenti. Nonostante i finestrini abbassati infatti purtroppo la temperatura può aumentare parecchio, il sole scalda la lamiera e tutti gli elementi in plastica nera dell’interno della macchina, quindi il volante, il cambio, il freno a mano, la plancia, il cruscotto. Tutte queste parti dell’auto assorbono i raggi solari e restituiscono calore all’interno dell’abitacolo.

I migliori trucchi e consigli per evitare il caldo eccessivo in auto

Vediamo come evitare che la temperatura nell’abitacolo diventi troppo elevata: