Avviare un’automobile con i cavi è l’unica soluzione per riportare in vita una batteria scarica se non si ha un caricabatterie a portata di mano. Di seguito vi mostreremo nel dettaglio tutte le procedure da effettuare per compiere questa operazione nella massima sicurezza.

Come avviare l’auto con i cavi

Per prima cosa bisogna trovare un’altra automobile disposta a “fornire” energia e assicurarsi che la sua batteria abbia la stessa tensione nominale della vostra (solitamente 12V). Nel caso in cui la vostra vettura sia diesel – dotata quindi di una corrente di spunto (il picco massimo che può raggiungere per un breve periodo) più elevata rispetto a quella di un mezzo a benzina – è consigliabile rivolgersi ad un veicolo “donatore” a gasolio in modo da incrementare le possibilità di riuscita dell’operazione.