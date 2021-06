I migliori modi per alleviare il mal d’auto durante l’estate

La chinetosi è quella che comunemente chiamiamo mal d’auto, una condizione che purtroppo colpisce tanti bimbi dai 3 ai 12 anni, ma che in realtà continua spesso anche in età adulta, ed è molto fastidiosa. Vediamo quali sono i nostri migliori consigli per stare bene e cercare di combattere questo problema.

Quali sono le cause del mal d’auto

La chinetosi è un disturbo neurologico, che è causato da movimenti irregolari o ritmici del corpo durante il viaggio in auto o anche in pullman, in treno, in nave o in aereo. È lo stesso disturbo, chiamato anche mal d’auto o cinetosi, che si può verificare anche andando su una giostra.

I sintomi del mal d’auto

Come si presenta? Con nausea, vomito, mal di testa e vertigini. O anche uno solo di questi sintomi. La causa più frequente sembra essere una piccola malformazione all’interno dell’orecchio, che può essere accentuata da stimoli olfattivi o visivi oppure da disturbi gastrointestinali.

I migliori consigli per evitare il mal d’auto

Vediamo quali sono i migliori rimedi:

usare lo zenzero , ottimo contro la nausea. Esistono pasticche o chewing-gum, oppure ancora biscotti, caramelle e tisane;

, ottimo contro la nausea. Esistono pasticche o chewing-gum, oppure ancora biscotti, caramelle e tisane; olio essenziale alla menta da versare su un fazzoletto di carta per poterlo annusare. La menta diminuisce il senso di nausea, l’olio spalmato sulle tempie attenuta anche il mal di testa;

da versare su un fazzoletto di carta per poterlo annusare. La menta diminuisce il senso di nausea, l’olio spalmato sulle tempie attenuta anche il mal di testa; braccialetti anti-nausea, si trovano in farmacia e sono molto comodi e facili da usare soprattutto per i bimbi. Durano a lungo e si possono lavare. Si attivano pigiando bottoncino a cupola che ha una funzione terapeutica e preventiva;

anti-nausea, si trovano in farmacia e sono molto comodi e facili da usare soprattutto per i bimbi. Durano a lungo e si possono lavare. Si attivano pigiando bottoncino a cupola che ha una funzione terapeutica e preventiva; la musica con canzoni che si conoscono, può essere un’ottima distrazione dal senso di nausea.

Soffrire di questo disturbo è molto fastidioso, soprattutto per chi ama viaggiare. Vediamo alcuni consigli utili: