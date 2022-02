Colonnine di ricarica: le app che ti indicano dove trovarle

Oggi le auto elettriche sono sempre più presenti sulle nostre strade, il mercato dei veicoli a zero emissioni, come ben sappiamo infatti, si sta espandendo. In questo contesto diventano chiaramente molto importanti le stazioni di ricarica, che ancora in Italia purtroppo non sono ben distribuite su tutto il territorio, ma sono ovviamente indispensabili per viaggiare serenamente con la propria vettura elettrica, senza il timore di rimanere a piedi.

E così è fondamentale essere a conoscenza delle app dedicate alla mobilità a zero emissioni, che aiutano a trovare le stazioni di ricarica più vicine e a pianificare un viaggio, seguendo i percorsi dotati di colonnine. Non è tutto, perché tramite queste applicazioni è possibile anche prenotare le colonnine più vicine e pagare direttamente. Vediamo insieme alcune delle migliori app da scaricare per viaggiare serenamente in elettrico.

L’elenco delle migliori app per possessori di auto elettriche

È possibile scaricare una delle seguenti applicazioni: