Da oggi entrano in vigore le nuove norme del Codice della Strada 2021: il decreto legge infrastrutture e trasporti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Scopriamo insieme nel dettaglio tutte le novità 2021 del Codice della Strada, modificato anche nei suoi principi ispiratori: ora la disciplina della circolazione stradale non tutela più soltanto la sicurezza ma anche la salute delle persone e l’ambiente.

Codice della Strada 2021: tutte le novità

Auto elettriche

Il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica e vale anche per le vetture elettriche che non stanno effettuando la ricarica o che hanno completato l’operazione da oltre un’ora.

Computer, tablet e non solo

Il divieto di usare il telefonino mentre si guida si estende all’uso di computer portatili, notebook, tablet e qualsiasi altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Aumentano anche le sanzioni: da 422 a 1.679 euro e sospensione della patente da 7 giorni a due mesi.

Disabili

Multe raddoppiate – da 168 a 672 euro – per chi parcheggia senza contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili. Dal 2022 i veicoli per il trasporto delle persone con disabilità potranno essere parcheggiati gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.

Monopattini elettrici

Sono tante le novità introdotte nel Codice della Strada nel 2021 relative ai monopattini elettrici: riduzione del limite di velocità da 25 a 20 km/h (sempre 6 km/h all’interno delle aree pedonali), divieto di circolare sui marciapiedi (salvo la conduzione a mano), divieto di parcheggiare sui marciapiedi al di fuori delle aree individuate dai Comuni e conferma dell’obbligo del casco per i minorenni. Per evitare la sosta selvaggia i noleggiatori devono prevedere l’obbligo di acquisire la foto al termine di ogni noleggio per verificare la posizione del mezzo sulla strada. Dall’1 luglio 2022 i nuovi monopattini dovranno essere provvisti di un segnalatore acustico e di un regolatore di velocità mentre quelli già in circolazione prima di questo termine dovranno adeguarsi entro l’1 gennaio 2024. Prevista la confisca del mezzo per chi circola con un monopattino manomesso.

Patente

La validità del foglio rosa passa da sei mesi a un anno. Durante questo periodo è possibile effettuare la prova pratica di guida per tre volte (la prima più ulteriori due) anziché due. Chi si esercita senza istruttore incorre in una sanzione – da 430 a 1.731 euro – e nel fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Pedoni

Chi è alla guida di veicoli, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, è obbligato a dare la precedenza – rallentando o fermandosi – non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento ma anche a chi si accinge a farlo.

Pubblicità

Da oggi è vietata qualsiasi forma di pubblicità su strade e veicoli con contenuto sessista o che proponga messaggi violenti o discriminatori. La violazione del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione all’uso dello spazio pubblicitario e l’immediata rimozione della pubblicità.

Ricorsi

Il ricorso al prefetto per atti di contestazione delle infrazioni del Codice della Strada può essere effettuato anche per via telematica attraverso la PEC.

Rifiuti

Raddoppiano le sanzioni – da 216 a 866 euro – per chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto in sosta o in movimento insozzando la strada. Sanzioni raddoppiate – da 52 a 204 euro – anche per chi getta dai veicoli in movimento un qualsiasi oggetto.

Stalli rosa e posti riservati

I sindaci attraverso ordinanze possono disporre parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età non superiore a due anni (muniti di contrassegno speciale) e hanno inoltre la facoltà di riservare posti per il parcheggio di veicoli elettrici, di mezzi adibiti al carico e scarico delle merci e a veicoli adibiti al trasporto scolastico.