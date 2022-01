Citroën, la tecnologia sigla per sigla

Citroën è sempre stato un marchio all’avanguardia nella tecnologia e anche i modelli attuali sono ricchi di soluzioni interessanti.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici delle auto del Double Chevron.

Active Safety Brake

La frenata automatica Active Safety Brake serve a evitare una collisione o a limitarne la gravità riducendo la velocità del veicolo. Il sistema interviene se il conducente non aziona il freno della vettura.

Airbump

Gli Airbump – montati da alcuni modelli Citroën – sono capsule d’aria inglobate in un morbido strato di TPU (poliuretano termoplastico) che mettono al riparo dalle “toccatine” in manovra.

ASR

L’ASR è il sistema antipattinamento.

AVAS

AVAS è un sistema acustico di segnalazione usato dalle Citroën ibride plug-in ed elettriche quando viaggiano a emissioni zero.

BlueHDi

La sigla BlueHDi identifica i motori diesel Citroën.

Citroën Advanced Comfort

I sedili Citroën Advanced Comfort hanno un’imbottitura più spessa e presentano una schiuma poliuretanica strutturata e spessa in superficie abbinata a una schiuma ad alta densità nella struttura interna dei sedili anteriori.

Citroën Connect Box

Citroën Connect Box è un pacchetto che comprende la chiamata d’assistenza localizzata e la chiamata d’emergenza localizzata.

Citroën Connect Nav

Tutti i servizi di navigazione – compresi l’itinerario in tempo reale, lo stato del traffico, la SpeedCam, le condizioni del meteo, il prezzo dei carburanti e la disponibilità dei parcheggi – sono concentrati in Citroën Connect Nav.

Citroën Smart Pad Support

Il Citroën Smart Pad Support è un supporto retrattile per tablet.

Coffee Break Alert

Il sistema Coffee Break Alert avvisa il conducente quando è il momento di fare una pausa. Si attiva quando si affrontano più di due ore di viaggio a una velocità di oltre 65 km/h.

DAB

La sigla DAB (Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale.

Driver Attention Alert

Il Driver Attention Alert valuta lo stato di vigilanza del conducente identificando le deviazioni di traiettoria rispetto alle strisce a terra. Una volta che il sistema determina che l’andamento del veicolo suggerisce un certo livello di stanchezza o disattenzione da parte del conducente si attivano gli allarmi.

Easy Parking System

Easy Parking System è un sistema di misurazione dello spazio disponibile che indica la possibilità di parcheggiare secondo le dimensioni del veicolo. Merito di sensori installati sul paraurti anteriore.

EAT8

La sigla EAT8 identifica il cambio automatico a 8 rapporti (convertitore di coppia) Citroën.

Follow Me Home

La funzione Follow Me Home indica gli abbaglianti a spegnimento ritardato.

Grip Control

Il Grip Control adatta la motricità delle ruote in funzione del tipo di terreno.

Handsfree Tailgate

L’Handsfree Tailgate è l’apertura del portellone senza chiavi.

Hill Assist Descent

La funzione Hill Assist Descent mantiene, in presenza di forti pendenze, il veicolo a bassa velocità.

Keyless

Il sistema keyless consente di chiudere/aprire e mette in moto l’automobile senza dover estrarre la chiave dalla tasca.

Lane Keeping Assist

Il Lane Keeping Assist è il sistema attivo di superamento della linea di carreggiata.

Park Assist

Il sistema Park Assist aiuta a trovare un parcheggio adatto alle dimensioni del veicolo e, dopo che il posto è stato individuato, effettua una manovra automatica (sia negli spazi ristretti che nei parcheggi a pettine).

Progressive Hydraulic Cushions

Le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions Citroën presentano due fine corsa idraulici (uno di estensione e uno di compressione) per far lavorare la sospensione in base alle sollecitazioni della strada.

PureTech

La sigla PureTech identifica i motori a benzina Citroën.

SAM

Il SAM (Sistema di Sorveglianza Angolo Morto) indica, tramite un simbolo sugli specchietti retrovisori, la presenza di un veicolo nei punti ciechi.

Smart Beam

Lo Smart Beam non è altro che la commutazione automatica degli abbaglianti.

Speed Cam

La funzione Speed Cam permette di ricevere avvisi in tempo reale riguardo agli autovelox, i tratti pericolosi della strada e le zone a rischio.