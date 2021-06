Cosa fare se la chiave si rompe nel blocchetto d’accensione?

Gli inconvenienti in auto sono all’ordine del giorno: alcuni di loro possono riguardare le chiavi. Le automobili più moderne sono dotate della digital key che è più efficace ed efficiente ed evita problemi legati alle serrature. Per chi si trova in possesso di una vettura che presenta il vecchio sistema di apertura delle portiere e accensione, è possibile incappare nella spiacevole situazione della chiave spezzata all’interno della serratura.

Questo tipo di incidente può risultare più problematico di altri, in quanto rischia di impedire l’accensione della propria automobile e, nel caso delle portiere, impedisce di entrare all’interno dell’abitacolo. Ecco come risolvere il problema della chiave spezzata in maniera autonoma.

Chiave auto spezzata nella serratura: come estrarla

Il problema della chiave spezzata nella serratura della propria auto può essere risolto ricorrendo a diversi metodi, tutti accomunati dallo stesso principio: utilizzare un terzo strumento per far aderire la superficie sulla chiave. In questo modo si va ad estrarre con delicatezza la parte della chiave rimasta incastrata, così da poter tornare a utilizzare la serratura della portiera o quella dell’accensione con la chiave di riserva.

C’è un’operazione preliminare da compiere per rimuovere una chiave rotta nel blocchetto di accensione della propria auto: quella di andare lubrificare il blocchetto con un prodotto specifico che non sia a base di grafite. Tale fase risulta estremamente importante per poter sfilare la chiave all’interno della serratura i vari oggetti. A questo punto si utilizza la porzione di chiave rotta, riposizionandola all’interno del blocchetto per usarla come guida.

Accensione auto, estrarre la chiave rotta con un filo

Un altro metodo per estrarre la chiave dell’auto rotta nel blocchetto dell’accensione prevede l’utilizzo di un filo metallico: questo filo deve essere sottile per poter passare all’interno della serratura, ma allo stesso tempo deve essere abbastanza rigido per poter adempiere al suo dovere. Attraverso il filo, muniti di tanta pazienza e di una buona manualità, è possibile estrarre la chiave rimasta incastrata.

Chiave auto incastrata: come estrarla con una graffetta

Anche la graffetta è un ottimo strumento che può aiutare a risolvere il problema. In questo caso si va a riposizionare la parte di chiave rimasta nella serratura al fine di fungere da guida per la graffetta che lentamente viene inserita nella serratura. Una volta che la graffetta è aderente alla chiave, si procede a estrarre lentamente il moncone rimasto nel blocco.

In alternativa è possibile provare a fare la stessa operazione utilizzando la lama di un seghetto. In questo caso la lama serve per fare da leva, andando poi a cercare di afferrare i denti della chiave con una piccola rotazione della lama stessa.

I rimedi alternativi per estrarre la chiave rotta nel blocchetto d’accensione

Per provare a estrarre la chiave rotta nel blocchetto d’accensione della propria auto e tornare così ad accendere il motore e utilizzare la vettura senza problemi, si può utilizzare anche una pinza: l’importante è che questa abbia le punte sottili e sufficientemente lunghe.

Il metodo con la pinza prevede di cercare di allargare il blocchetto andando a posizionare le punte tra la chiave e le pareti della serratura. Bisogna tenere bene a mente che questo tipo di operazione comporterà una sorta di dilatazione del buco della serratura: si consiglia, dunque, di non utilizzarlo come primo metodo per estrarre la chiave rotta, ma di ricorrere alle pinze solo come rimedio d’emergenza.

Chiave auto incastrata: l’importanza della prevenzione

Come per tanti altri piccoli o grandi inconvenienti che possono succedere in auto, anche per le chiavi vale la stessa parola d’ordine: la prevenzione. Il principio del “prevenire è meglio che curare” ha sempre una grande valenza: nel caso delle chiavi è opportuno provvedere a una preventiva lubrificazione del cilindro della serratura, così da favorire l’uscita dell’oggetto ed eliminare ogni tipo di ostruzione che possa causare problemi.

Per quanto i metodi precedentemente indicati possano risultare efficaci nella maggior parte dei casi, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista nel caso in cui non si è sicuri di poter risolvere il problema in maniera autonoma, oppure qualora si sia sprovvisti dei giusti strumenti. Il rischio di sbagliare e magari andare a complicare ulteriormente il problema, infatti, è sempre dietro l’angolo.