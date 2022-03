Case automobilistiche tedesche: guida completa a tutti i marchi

Le Case automobilistiche tedesche presenti nei nostri listini sono sette e rappresentano oltre il 20% delle immatricolazioni in Italia.

Ci sono i marchi generalisti come Volkswagen e Opel caratterizzati da una gamma completa di modelli per tutte le esigenze e tutte le tasche e brand “premium” – Audi, BMW, Mercedes e Porsche, in rigoroso ordine alfabetico – che hanno praticamente monopolizzato il settore.

Di seguito troverete una guida completa a tutte le Case automobilistiche tedesche in commercio in Italia comprensive dei modelli presenti nei nostri listini.