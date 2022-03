Case automobilistiche italiane: guida completa a tutti i marchi

Le Case automobilistiche italiane presenti nei nostri listini sono undici e rappresentano oltre un quinto delle immatricolazioni nel nostro Paese.

La parte del leone la fa Fiat – incontrastata regina delle vendite in Italia – ma non va sottovalutata la Lancia, un marchio glorioso che con un solo modello (tra l’altro piuttosto datato) riesce a ottenere risultati sorprendenti. Da non sottovalutare inoltre il ruolo fondamentale – più come prestigio che come volumi di vendita – di brand di lusso come Ferrari, Lamborghini e Maserati.

Di seguito troverete una guida completa a tutte le Case automobilistiche italiane in commercio in Italia comprensiva dei modelli presenti nei nostri listini.