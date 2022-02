Le Case automobilistiche giapponesi presenti in Italia sono otto e rappresentano quasi il 13% delle immatricolazioni nel nostro Paese.

Ci sono marchi che sono entrati stabilmente nella “top ten” delle vendite come Toyota e altri – come Suzuki e Nissan – che hanno conquistato numerosi clienti grazie a una gamma di prodotti adatta alle esigenze dei nostri connazionali.

Di seguito troverete una guida completa a tutte le Case automobilistiche giapponesi in commercio in Italia comprensiva dei modelli presenti nei nostri listini. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.