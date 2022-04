Case automobilistiche americane: guida completa a tutti i marchi

Le Case automobilistiche americane (sarebbe più corretto chiamarle statunitensi) in commercio in Italia sono cinque e incidono per oltre il 12% sul totale delle immatricolazioni nel nostro Paese.

Le due regine sono Ford e Jeep ma non va sottovalutato il contributo di Tesla nel segmento delle elettriche.

Di seguito troverete una guida completa a tutte le Case automobilistiche statunitensi presenti nei listini italiani comprensiva dei modelli. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto immatricolabili esclusivamente come autocarro.