Carta verde, a cosa serve e in quali Paesi la chiedono ancora

La carta verde – nota anche come Carta Internazionale di assicurazione dei veicoli a motore – è un documento fondamentale per chi guida all’estero. Scopriamo insieme a cosa serve e in quali Paesi la chiedono.

Che cos’è la carta verde?

La carta verde è il certificato internazionale che consente a un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato.

In quali Paesi non è più necessaria la carta verde?

La carta verde non è più necessaria nei seguenti Paesi:

Andorra

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Islanda

Italia

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Regno Unito

Romania

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ungheria

Quali Paesi chiedono ancora la carta verde?

La carta verde è ancora richiesta nei seguenti Paesi:

Albania

Azerbaigian

Bielorussia

Bosnia ed Erzegovina

Iran

Israele

Macedonia del Nord

Marocco

Moldavia

Montenegro

Russia

Tunisia

Turchia

Ucraina

Le imprese di assicurazione hanno però libera facoltà di escludere la garanzia per alcuni Paesi barrando la relativa casella sulla carta verde.

Cosa bisogna fare nei Paesi non citati in questi due elenchi?

Acquistare alla frontiera un’apposita polizza temporanea. Questo va fatto anche se si è privi di carta verde nei Paesi che ancora la chiedono.