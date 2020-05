Capacità batteria auto elettriche: le 10 vetture migliori

La capacità della batteria (espressa in kWh) incide sull’autonomia delle auto elettriche ma non è l’unico fattore: esistono infatti vetture con batterie non esageratamente capienti (come ad esempio la Hyundai Kona EV 64 kWh) in grado – grazie a un peso non esagerato e a una migliore efficienza – di percorrere tanti km con un “pieno” di energia.