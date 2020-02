Auto con cambio automatico: come e cosa scegliere

Le auto con cambio automatico non sono tutte uguali: chi odia il pedale della frizione può scegliere tra quattro tipologie di trasmissione (doppia frizione, convertitore di coppia, CVT e robotizzate, senza dimenticare le elettriche prive di cambio) molto diverse tra loro.

Di seguito troverete una guida completa ai cambi automatici: come funzionano, da quali auto sono montati e quali sono i loro pregi e difetti.

Cambio automatico a doppia frizione

Come funziona

Il cambio automatico a doppia frizione è il più evoluto in commercio: si tratta di una trasmissione composta da due cambi parziali indipendenti collegati attraverso la doppia frizione al motore mediante due alberi che si intercalano in base alle marce. In parole povere per velocizzare i tempi di cambiata una frizione gestisce le marce dispari mentre l’altra si occupa di quelle pari.

Pregi e difetti

Il cambio automatico a doppia frizione è superiore alle altre trasmissioni quando si parla di rapidità e di fluidità nei passaggi marcia ma è anche il più costoso da riparare in caso di rotture.

Auto che lo montano

Alfa Romeo Giulietta

Alpine A110

Audi A1

Audi A3

Audi A4 S tronic

Audi A4 allroad S tronic

Audi A6 S tronic

Audi A7 S tronic

Audi A5 S tronic

Audi TT

Audi R8

Audi Q2

Audi Q3

Audi Q5 S tronic

Bentley Continental

BMW serie 1 (tranne 118d)

BMW serie 2 Active Tourer (218i, 220i, 216d)

BMW serie 2 Gran Tourer (218i, 220i, 216d)

BMW M2

BMW 218i Gran Coupé

BMW M4

BMW X1 (18i, 20i, 16d)

BMW X2 (18i, 20i)

Cupra Ateca

Ferrari Portofino

Ferrari 488

Ferrari F8

Ferrari GTC4Lusso

Ferrari 812

Fiat 500X

Ford C-Max

Honda NSX

Hyundai i20

Hyundai i30

Hyundai Ioniq (no EV)

Hyundai Kona (no EV)

Hyundai Tucson

Jeep Renegade DDCT

Kia Ceed

Kia ProCeed

Kia Stonic

Kia Niro

Kia Xceed

Kia Sportage DCT7

Lamborghini Huracán

McLaren Sports Series

McLaren Super Series

McLaren GT

Mercedes classe A

Mercedes classe B

Mercedes CLA

Mercedes GT

Mercedes GLA

Mercedes GLB

Mini (tranne John Cooper Works)

Mini Clubman (One, One D, Cooper, Cooper S)

Mini Countryman (One, Cooper, One D, Cooper S non Business)

Nissan GT-R

Nissan Juke

Nissan Qashqai DCT

Nissan X-Trail DCT

Porsche Panamera

Porsche 718

Porsche 911

Porsche Macan

Renault Twingo

Renault Clio

Renault Mégane

Renault Talisman

Renault Scénic

Renault Grand Scénic

Renault Espace

Renault Captur

Renault Kadjar

Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Seat Arona

Seat Ateca

Seat Tarraco

Skoda Scala

Skoda Octavia

Skoda Superb

Skoda Kamiq

Skoda Karoq

Skoda Kodiaq

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat

Volkswagen Arteon

Volkswagen Touran

Volkswagen Sharan

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Roc

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Caddy

Volvo XC40 T5

Cambio automatico a convertitore di coppia

Come funziona

Nel cambio automatico a convertitore di coppia – il sistema più tradizionale di tutti – il convertitore di coppia funge da frizione distribuendo le forze di trazione tra motore e cambio.

Pregi e difetti

Il cambio automatico a convertitore di coppia è molto affidabile ma aumenta i consumi ed è meno rapido nei passaggi marcia di un doppia frizione.

Auto che lo montano

Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Stelvio

Aston Martin Rapide

Aston Martin Vantage

Aston Martin DBS

Aston Martin DB11

Aston Martin DBX

Audi A4 tiptronic

Audi A4 allroad tiptronic

Audi A6 S tronic

Audi A6 tiptronic

Audi A6 allroad

Audi A7 tiptronic

Audi A8

Audi A5 tiptronic

Audi Q5 tiptronic

Audi Q7

Audi Q8

Bentley Flying Spur

Bentley Mulsanne

Bentley Bentayga

BMW 118d

BMW serie 3

BMW serie 3 Gran Turismo

BMW serie 5

BMW serie 7

BMW serie 2 Active Tourer (225xe, 218d, 220d)

BMW serie 2 Gran Tourer (218d, 220d)

BMW serie 2 (tranne M2)

BMW serie 2 Gran Coupé (no 218i)

BMW serie 4 (tranne M4)

BMW serie 4 Gran Coupé

BMW serie 6 Gran Turismo

BMW serie 8

BMW serie 8 Gran Coupé

BMW Z4

BMW X1 (18d, 20d)

BMW X2 (18d, 20d)

BMW X3

BMW X4

BMW X5

BMW X6

BMW X7

Cadillac XT4

Chevrolet Camaro

Chevrolet Corvette

Citroën C3

Citroën C4 SpaceTourer

Citroën Grand C4 SpaceTourer

Citroën C4 Cactus

Citroën C3 Aircross

Citroën C5 Aircross

Citroën Berlingo

DS 3 Crossback (no E-Tense)

DS 7 Crossback

Ford Fiesta

Ford Focus

Ford Mondeo (tranne Hybrid)

Ford S-Max

Ford Galaxy

Ford Mustang

Ford EcoSport

Ford Kuga (no PHEV)

Ford Edge

Ford Tourneo Connect

Hyundai i10

Hyundai Santa Fe

Jaguar XE

Jaguar XF

Jaguar F-Type

Jaguar E-Pace

Jaguar F-Pace

Jeep Renegade (no DDCT)

Jeep Compass

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Stinger

Kia Sportage AT8

Kia Sorento

Lamborghini Urus

Land Rover Defender

Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery

Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover

Lexus LC V8

Lotus Evora

Maserati Ghibli

Maserati Quattroporte

Maserati Levante

Mazda Mazda3

Mazda Mazda6

Mazda MX-5

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mercedes classe C

Mercedes classe E

Mercedes classe S

Mercedes CLS

Mercedes SLC

Mercedes SL

Mercedes GT Coupé 4

Mercedes GLC

Mercedes GLE

Mercedes GLS

Mercedes classe G

Mini John Cooper Works

Mini Clubman (Cooper S, John Cooper Works, Cooper D, Cooper SD)

Mini Countryman (Cooper S Business, John Cooper Works, Cooper S E, Cooper D, Cooper SD)

Mitsubishi Eclipse Cross diesel

Nissan 370Z

Opel Corsa

Opel Astra AT9

Opel Insignia

Opel Crossland X

Opel Grandland X

Opel Combo

Peugeot 208

Peugeot 308

Peugeot 508

Peugeot 2008

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Porsche Cayenne

Ssangyong Tivoli

Ssangyong XLV

Ssangyong Korando

Ssangyong Rexton

Suzuki Vitara

Suzuki S-Cross

Suzuki Jimny

Toyota GT86

Toyota Supra

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Touareg

Volvo V40

Volvo V40 Cross Country

Volvo S60

Volvo V60

Volvo V60 Cross Country

Volvo S90

Volvo V90

Volvo V90 Cross Country

Volvo XC40 (tranne T5)

Volvo XC60

Volvo XC90

Cambio automatico CVT

Come funziona

Il cambio automatico CVT a variazione continua cambia marcia in modo progressivo e non per gradi. In pratica – come nel caso degli scooter – non ha un numero di rapporti preciso.

Pregi e difetti

Il vantaggio principale del cambio automatico CVT a variazione continua consiste nell’avere sempre a disposizione il rapporto migliore in quasi tutte le situazioni. Senza dimenticare i bassi costi in caso di rottura. Poco convincente, invece, l’effetto “scooter” (come se la frizione slittasse) che emerge nell’uso quotidiano.

Auto che lo montano

Ford Mondeo Hybrid

Ford Kuga PHEV

Honda Jazz

Honda Civic

Honda HR-V

Honda CR-V (no Hev)

Lexus CT

Lexus IS

Lexus ES

Lexus RC

Lexus LC Hybrid

Lexus UX

Lexus NX

Lexus RX

Mitsubishi Space Star

Mitsubishi ASX

Mitsubishi Eclipse Cross benzina

Mitsubishi Outlander (no PHEV)

Nissan Micra

Nissan Qashqai CVT

Nissan X-Trail X-Tronic

Opel Astra CVT

Renault Koleos

Subaru Impreza

Subaru Levorg

Subaru XV

Subaru Forester

Subaru Outback

Toyota Yaris

Toyota Corolla

Toyota Prius

Toyota C-HR

Toyota RAV4

Cambio automatico robotizzato

Come funziona

Il cambio automatico robotizzato è basato sul cambio manuale ma è dotato di un azionamento elettroidraulico per il cambio delle marce.

Pregi e difetti

Il cambio automatico robotizzato è il sistema di trasmissione più economico da acquistare per chi vuole un’auto senza pedale della frizione: il sovrapprezzo rispetto alle vetture con cambio manuale non è eccessivo. Impossibile, però, raggiungere lo stesso livello di comfort offerto da altri cambi automatici: gli “strattoni” durante i passaggi marcia sono evidenti.

Auto che lo montano