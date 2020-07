Bollo auto storiche, tutto quello che bisogna sapere

Tutti coloro che possiedono un’auto storica, con almeno 20 anni di vita, grazie alla Legge di Stabilità, possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto, concessa ai veicoli tra i 20 e i 29 anni. Oggi però effettivamente non tutte le regioni si son allineate alla Legge prevista dallo Stato, per questo motivo quindi assistiamo ad una disparità fiscale nelle differenti zone d’Italia.

Bollo auto storiche, vetture con più di 30 anni

Tutte le macchine che hanno più di 30 anni a uso non professionale invece godono dello stesso beneficio: sono infatti esenti dal bollo auto, inteso come tassa di possesso, ma devono pagare invece una tassa di circolazione, soltanto nel caso in cui la vettura ultratrentennali venga guidata su strade o aree pubbliche. L’importo della tassa viene stabilito dalle regioni e dalle province autonome in una misura forfettaria e comunque non si tratta di cifre elevate, vanno infatti da 25,82 a 31,24 euro.

Importo del bollo auto e della tassa di circolazione regione per regione

Vediamo i costi da sostenere nelle varie regioni d’Italia e le eventuali esenzioni/riduzioni: