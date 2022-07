Bollo auto: quanto pagano le Volkswagen

La Volkswagen – la Casa straniera più amata dagli italiani – ha conquistato il pubblico grazie a una gamma di modelli completa adatta a tutti i gusti, tutte le esigenze e tutte le tasche: si parte dalla citycar up! e si arriva alla lussuosissima grande SUV Touareg.

Ci sono le vetture che pagano un bollo “normale” (2,58 euro per ogni kW fino a 100 kW, oltre si sale a 3,87 euro) e quelle con una potenza di oltre 185 kW (252 CV) che devono pagare il superbollo (20 euro per ogni kW sopra quota 185). Ultime, ma non meno importanti, le elettriche: per calcolare la loro potenza fa fede la voce P2 della carta di circolazione (quindi i cavalli erogabili e mantenibili per almeno 30 minuti e non il valore massimo). Va detto, però, che molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per i veicoli a emissioni zero (totale in Piemonte e in Lombardia e per i primi cinque anni nelle altre regioni) e gli ibridi.

Quanto pagano di bollo le auto Volkswagen