Bollo auto: quanto pagano le Jeep

La Jeep è una Casa statunitense specializzata in SUV e fuoristrada: un brand che negli ultimi anni ha conquistato sempre più clienti nel mondo.

Come si calcola il bollo di una Jeep? Sui modelli termici “tradizionali” basta moltiplicare 2,58 euro per ogni kW fino a 100 kW (oltre si sale a 3,87) mentre se la potenza è superiore a 185 kW va pagato il superbollo (20 euro per ogni kW eccedente). Sulle mild hybrid e ibride plug-in (numerose nei listini del marchio americano) bisogna invece tener conto esclusivamente dei cavalli del motore termico. Va detto, infine, che molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per gli ibridi.

Quanto pagano di bollo le SUV Jeep