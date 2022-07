Bollo auto: quanto pagano le Ford

Le Ford sono molto apprezzate dagli automobilisti italiani: il merito va a una gamma completa di vetture in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

La maggior parte delle vetture presenti nel listino della Casa statunitense paga un bollo “normale” (2,58 euro per ogni kW fino a 100 kW, oltre si sale a 3,87 euro), poi ci sono quelle soggette al superbollo (20 euro per ogni kW sopra quota 185). Sulle ibride full e plug-in bisogna contare esclusivamente la potenza del motore termico mentre per quanto riguarda le elettriche fa fede la voce P2 della carta di circolazione (quindi i cavalli erogabili e mantenibili per almeno 30 minuti e non il valore massimo). Va detto che molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per i veicoli a emissioni zero (totale in Piemonte e in Lombardia e per i primi cinque anni nelle altre regioni) e gli ibridi.

Quanto pagano di bollo le auto Ford