Bollo auto: quanto pagano le Fiat

Le auto Fiat – le più amate dagli italiani – non hanno potenze esagerate e per questo motivo pagano un bollo relativamente contenuto.

Di seguito troverete tutti i dettagli su quanto pagano di bollo le Fiat: nel caso delle elettriche fa fede la voce P2 della carta di circolazione, quindi la potenza erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti e non quella massima. Va detto, inoltre, che molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per le EV (totale in Piemonte e in Lombardia e per i primi cinque anni nelle altre regioni) e le ibride.

Quanto pagano di bollo le auto Fiat