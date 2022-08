Bollo auto: quanto pagano le Citroën

Le auto Citroën sono accomunate da uno stile fuori dagli schemi e da costi di gestione alla portata di molte tasche.

Calcolare il bollo delle vetture Citroën è facile: sui modelli benzina e diesel “normali” basta moltiplicare 2.58 euro per ogni kW fino a 100 kW (oltre si sale a 3,87) e sulle ibride plug-in bisogna tener conto esclusivamente dei cavalli del motore termico. Per quanto riguarda le elettriche fa invece fede la voce P2 della carta di circolazione, cioè i “puledri” erogabili e mantenibili per almeno 30 minuti e non il valore massimo. Segnaliamo infine che molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per i veicoli a emissioni zero (totale in Piemonte e in Lombardia e per i primi cinque anni nelle altre regioni) e gli ibridi.