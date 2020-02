Bollo auto economico: dieci vetture che pagano meno di 150 euro all’anno

È facile pagare un bollo auto economico se sai come farlo: per spendere meno di 150 euro all’anno, ad esempio, è sufficiente acquistare una vettura con una potenza non superiore a 78 CV (58 kW).

Di seguito troverete dieci auto che pagano una tassa automobilistica inferiore a 150 euro all’anno: si tratta soprattutto di modelli appartenenti al segmento delle citycar provenienti da Italia, Corea del Sud e Germania, anche se non mancano proposte di altre categorie e di altre nazioni.