La BMW X1 – arrivata alla seconda generazione – è una SUV compatta tedesca disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale di altri modelli della Casa bavarese (serie 1, serie 2 Active Tourer, serie 2 Gran Coupé e X2). Una crossover ricca di tecnologia nonostante l’età avanzata (è stata svelata sei anni fa).

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Sport Utility teutonica.

BMW X1: la tecnologia sigla per sigla

AUC

La sigla AUC identifica il ricircolo automatico dell’aria.

Automatic Hold

La funzione Automatic Hold (presente sulle vetture con cambio automatico) blocca la macchina con motore acceso anche su strade in salita o in pianura senza dover premere il pedale del freno.

BMW Connected Drive Services

Il pacchetto BMW Connected Drive Services consente l’utilizzo delle funzioni dell’App BMW Connected/My BMW App in vettura e la tecnologia “BMW Apps” per l’utilizzo di selezionate app compatibili presenti sullo smartphone iOS/Android attraverso i comandi della vettura.

BMW Intelligent Emergency Call

Il sistema BMW Intelligent Emergency Call non è altro che la chiamata di emergenza.

BMW TeleService

Abilita la comunicazione telematica tra vettura, concessionaria e centrale d’assistenza.

Comfort Access

Il Comfort Access consente di lasciare le chiavi in tasca. Per sbloccare/bloccare la vettura è sufficiente toccare la maniglia delle portiere.

Concierge Service

Il Concierge Service prevede la possibilità di usufruire di un call center sempre a disposizione per richiedere informazioni su itinerari, esercizi commerciali, ristoranti, cinema, etc…

Cornering Brake Control

Il Cornering Brake Control aumenta la stabilità nelle curve veloci in caso di frenata leggera.

Driving Assistant

Il Driving Assistant, basato su radar + telecamera, include i seguenti sistemi di sicurezza attiva: avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione frenata City, Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, avvertimento di traffico trasversale posteriore, segnalatore di presenza veicoli nei punti ciechi e avvertimento di collisione posteriore.

DSC

Il DSC è il controllo dinamico di stabilità BMW.

Follow-me-home

La funzione Follow-me-home mantiene accese le luci anabbaglianti a veicolo spento (durata regolabile).

HDC

L’HDC (acronimo di Hill Descent Control) è attivabile sulle versioni a trazione integrale e riduce la velocità nelle discese ripide senza intervento frenante da parte del guidatore.

iDrive

L’iDrive è un controller che permette di gestire diverse funzioni della vettura attraverso una rotella.

Parking Assistant

L’assistente al parcheggio Parking Assistant offre una serie di funzioni che permettono di parcheggiare in modo confortevole e automatico sia in parcheggi paralleli alla carreggiata che in parcheggi traversali oppure a pettine rispetto alla strada.

PDC

La sigla PDC (acronimo di Park Distance Control) identifica i sensori di parcheggio.

Remote Services

Permette il controllo da remoto della vettura: localizzazione, comando a distanza (chiusura/apertura, lampeggio fari, clacson), attivazione ventilazione/climatizzazione e invio delle destinazioni dall’app MyBMW alla vettura.

sDrive

La sigla sDrive identifica le BMW X1 a trazione anteriore.

Steptronic

La sigla Steptronic identifica il cambio automatico della BMW X1.

Traffic Information

Il Traffic information fornisce informazioni sul traffico su autostrade, strade principali e arterie urbane ricevendo aggiornamenti in tempo reale e segnalando eventuali itinerari alternativi.

xDrive

La sigla xDrive identifica la BMW X1 a trazione integrale.