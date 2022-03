La BMW serie 5 – arrivata alla settima generazione – è un’ammiraglia (disponibile anche station wagon) tedesca molto apprezzata da chi cerca una “segmento E” elegante, raffinata, sportiva e ricca di tecnologia e macina molti chilometri.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della “berlinona” bavarese.

BMW serie 5: la tecnologia sigla per sigla

48V

La sigla 48V identifica le BMW serie 5 mild hybrid.

Automatic Hold

La funzione Automatic Hold blocca la macchina con motore acceso anche su strade in salita o in pianura senza dover premere il pedale del freno.

BMW Drive Recorder

Il BMW Drive Recorder registra – in automatico o manualmente – ciò che è intorno alla vettura per un massimo di 40 secondi.

BMW Intelligent Emergency Call

Il sistema BMW Intelligent Emergency Call non è altro che la chiamata di emergenza.

BMW Teleservices

Abilita la comunicazione telematica tra vettura, concessionaria e centrale di assistenza.

Comfort Access

Il Comfort Access permette di aprire tutte le porte della vettura e il portellone posteriore senza interagire direttamente con la chiave: è sufficiente averla in tasca o nella borsa e avvicinare la mano alla maniglia della portiera per aprirla o passare longitudinalmente il piede sotto il paraurti posteriore per attivare il portellone elettrico.

Cornering Brake Control

Il Cornering Brake Control aumenta la stabilità nelle curve veloci in caso di frenata leggera.

Digital Key

La Digital Key trasforma lo smartphone in una chiave della vettura.

DSC

Il DSC è il controllo dinamico di stabilità della BMW serie 5.

eDrive

Il bottone eDrive permette di selezionare la modalità di guida sulle BMW serie 5 ibride plug-in benzina.

High beam Assistant

L’High beam Assistant aiuta a prevenire l’abbagliamento del traffico incrociante o degli altri utenti della strada.

iDrive

L’iDrive è un controller che permette di gestire diverse funzioni della vettura attraverso una rotella.

Servotronic

Il Servotronic permette di variare il tipo di assistenza allo sterzo soprattutto in base alla velocità.

Steptronic

Steptronic è il nome usato da BMW per identificare il cambio automatico (convertitore di coppia) della BMW serie 5.

xDrive

La sigla xDrive identifica le BMW serie 5 a trazione integrale.

XtraBoost

La funzione XtraBoost – di serie sulla BMW 530e offre più cavalli per qualche secondo.