La BMW serie 4 – arrivata alla seconda generazione – è disponibile in tre varianti di carrozzeria: due sportive (Coupé e Cabrio) e la berlina Gran Coupé. Una vettura molto apprezzata da chi cerca grinta ed eleganza.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici di questi modelli.

BMW serie 4: la tecnologia sigla per sigla

48V

La sigla 48V identifica le BMW serie 4 mild hybrid.

BMW Drive Recorder

Il BMW Drive Recorder registra – in automatico o manualmente – ciò che è intorno alla vettura per un massimo di 40 secondi.

BMW Intelligent Emergency Call

Il sistema BMW Intelligent Emergency Call non è altro che la chiamata di emergenza.

BMW Teleservices

Abilita la comunicazione telematica tra vettura, concessionaria e centrale di assistenza.

Comfort Access

Il Comfort Access permette di aprire tutte le porte della vettura e il portellone posteriore senza interagire direttamente con la chiave: è sufficiente averla in tasca o nella borsa e avvicinare la mano alla maniglia della portiera per aprirla o passare longitudinalmente il piede sotto il paraurti posteriore per attivare il portellone elettrico.

Cornering Brake Control

Il Cornering Brake Control aumenta la stabilità nelle curve veloci in caso di frenata leggera.

DSC

Il DSC è il controllo dinamico di stabilità della BMW serie 4.

Head Up-Display

L’Head Up-Display mostra varie informazioni su vettura e navigazione su un display trasparente posizionato all’altezza del volante.

High-Beam assistant

L’High-Beam assistant aiuta a prevenire l’abbagliamento del traffico incrociante o degli altri utenti della strada.

iDrive

L’iDrive è un controller che permette di gestire diverse funzioni della vettura attraverso una rotella.

Parking Assistant

Il Parking Assistant offre una serie di funzioni che permettono di parcheggiare in modo confortevole e automatico sia in parcheggi paralleli alla carreggiata che in parcheggi trasversali oppure a pettine rispetto alla strada.

Parking Assistant Plus

Il Parking Assistant Plus visualizza un’immagine della vettura nella prospettiva a volo d’uccello e una rappresentazione tridimensionale della situazione del traffico.

Runflat

Gli pneumatici Runflat in caso di foratura possono percorrere fino a 80 km anche in caso di perdita totale di pressione (a una velocità massima di 80 km/h).

Servotronic

Il Servotronic permette di variare il tipo di assistenza allo sterzo soprattutto in base alla velocità.

Steptronic

Steptronic è il nome usato da BMW per identificare il cambio automatico (convertitore di coppia) della BMW serie 4.

xdrive

La sigla xdrive identifica le BMW serie 4 a trazione integrale.