BMW Digital Key per iPhone: come funziona la chiave digitale Apple

La BMW Digital Key per iPhone permetterà ai clienti della Casa tedesca di utilizzare lo smartphone Apple come chiave digitale per l’auto.

Di seguito troverete tutto quello che c’è da sapere sulla BMW Digital Key per iPhone: come funziona e quali funzioni prevede.

Come funziona la BMW Digital Key per iPhone?

Con la BMW Digital Key per iPhone basterà un semplice tocco per sbloccare e mettere in moto la vettura, posizionando lo smartphone nell’apposito alloggiamento e premendo il pulsante di avvio.

Per sbloccare lo sportello del conducente (l’unico sbloccabile con la chiave elettronica) è necessario tenere la parte superiore dell’iPhone vicino alla maniglia della porta (circa 4 centimetri) fino a quando non si vede “Fatto” e un segno di spunta sul display.

Come si configura la BMW Digital Key per iPhone?

Per configurare la BMW Digital Key per iPhone bisogna usare la BMW Smartphone App. Il proprietario dell’auto può condividere l’accesso con un massimo di cinque persone, inclusa un’opzione di accesso auto configurabile per i giovani guidatori che limita la velocità massima, la potenza e il volume massimo della radio e si assicura che il Dynamic Stability Control DSC e l’Intelligent Safety non vengano disattivati. La gestione dell’accesso può essere effettuata dall’interno della vettura e tramite Apple Wallet.

Se la vostra BMW non è già collegata a un BMW ID utilizzate l’app BMW Connected per aggiungerla a un BMW ID esistente o per creare un nuovo BMW ID.

A questo punto bisogna sedersi nell’auto e tenere a portata di mano entrambe le chiavi tradizionali per dimostrare di essere davvero i proprietari, premere il pulsante Pair Now, seguire le indicazioni dell’app e posare lo smartphone sul vano con il sensore NFC. A questo punto la chiave digitale diventa disponibile nell’app Apple Wallet.

Come faccio a far guidare altre persone con la BMW Digital Key per iPhone?

Basta inviare un invito dalla Wallet App dell’iPhone per aggiungerli come utenti: è possibile autorizzare fino a cinque altre persone e solo la chiave principale può essere condivisa, quelle condivise non possono essere passate ad altri.

Quali altre funzioni offre la BMW Digital Key per iPhone?

L’archiviazione nel Secure Element dell’iPhone, l’accesso tramite Apple Wallet, la riserva di carica per iPhone in cui le chiavi dell’auto continuano a funzionare fino a cinque ore se l’iPhone si spegne a causa della batteria scarica, la possibilità di condividere l’accesso con un massimo di 5 persone tramite iMessage e la compatibilità con Apple Watch.

Quali iPhone sono compatibili con la BMW Digital Key?

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (seconda generazione)

La BMW Digital Key richiede il sistema operativo iOS 13.6 e sarà compatibile anche con gli iPhone successivi.

Quali Apple Watch sono compatibili con la BMW Digital Key per iPhone?

La BMW Digital Key per iPhone è compatibile con l’Apple Watch Series 5 (e i successivi) e richiede il sistema operativo WatchOS 6.2.8.

Su quali modelli BMW sarà disponibile la BMW Digital Key per iPhone?

Su tutte le seguenti BMW prodotte dopo l’1 luglio 2020:

serie 1

serie 2

serie 3

serie 4

serie 5

serie 6

serie 8

Z4

X5

X6

X7

Come posso verificare se la mia BMW è compatibile con la BMW Digital Key per iPhone?

Bisogna scaricare la BMW Connected App, entrare da uno smartphone compatibile, eseguire l’accesso con l’ID BMW e inserire il veicolo nell’account se non è già presente sul conto. Se nella pagina iniziale vedete un riquadro con la scritta “Digital Key” sulla scheda del veicolo il mezzo è compatibile.

Se la vostra BMW non è già collegata a un BMW ID utilizzate l’app BMW Connected per aggiungerla a un BMW ID esistente o per creare un nuovo BMW ID.

È possibile collegare più iPhone come chiave principale?

No.

Cosa devo fare con la BMW Digital Key se vendo l’auto?

Prima di vendere l’auto bisogna andare nel menù “Impostazioni”, cliccare su “Sportelli e finestrini” e disattivare l’opzione “Digital Key”.

Ho perso l’iPhone: cosa devo fare con la BMW Digital Key?

Se avete accesso all’auto si può eliminare la chiave digitale disattivando la funzione “Digital Display” direttamente dal menù “Impostazioni” e “Sportelli e finestrini”.

Posso rimuovere un amico dagli utenti della BMW Digital Key per iPhone?

Certo. Ci sono tre possibilità: l’amico può cancellarsi autonomamente dall’elenco, il proprietario può cancellare gli utenti attraverso il proprio iPhone o c’è la possibilità di cancellare gli utenti direttamente dal menù dell’auto.