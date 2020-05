BMW 48V: guida completa alla tecnologia mild hybrid

La tecnologia mild hybrid 48V è l’ultima arrivata nella gamma BMW: la Casa bavarese, già presente in listino con motori benzina, diesel, ibridi plug-in ed elettrici, sta allargando la famiglia con sempre più modelli “ibridi leggeri”.

Di seguito troverete una guida completa alla tecnologia BMW 48V: come funziona il sistema mild hybrid del marchio teutonico, quali vetture lo montano e quanto costano queste auto.

BMW 48V: come funziona il sistema mild hybrid

Il sistema mild hybrid 48V BMW consiste nell’integrazione di un generatore di avviamento a 48 volt con batteria aggiuntiva che è in grado di migliorare l’efficienza e la dinamica del veicolo.

Una tecnologia che sfrutta l’energia recuperata in fase di frenata non solo per alimentare le utenze elettriche ma anche per generare potenza addizionale (11 CV in più offerti dal generatore di avviamento a 48V montato sui nuovi modelli diesel).

Durante la guida normale il contributo elettrico può essere utilizzato per supportare il motore termico consentendogli di funzionare il più frequentemente possibile entro un intervallo di carico ottimizzato in termini di efficienza e di ridurre i picchi di consumo.

Il generatore da 48V consente inoltre uno spegnimento dell’unità a combustione interna a una velocità inferiore a 15 km/h e la decelerazione successiva, fino all’arresto, viene utilizzata per il recupero di energia. Da non sottovalutare, infine, la funzione di veleggio (disponibile quando l’interruttore Driving Experience Control è impostato su ECO PRO o COMFORT) in grado di spegnere completamente il propulsore.

BMW 48V: quali auto montano il sistema mild hybrid

La tecnologia mild hybrid BMW 48V è stata introdotta per la prima volta nell’autunno del 2019 sulla 520d. Oggi i modelli “ibridi leggeri” della Casa bavarese sono:

BMW serie 3

BMW serie 3 Touring

BMW serie 5

BMW serie 5 Touring

BMW X3

BMW X4

BMW X5

BMW X6

BMW 48V: i prezzi dei modelli mild hybrid

BMW serie 3

BMW 320d 48V 44.950 euro

BMW 320d 48V Business Advantage 47.900 euro

BMW 320d 48V Sport 51.000 euro

BMW 320d 48V Luxury 52.700 euro

BMW 320d 48V Msport 54.000 euro

BMW 320d 48V xDrive 47.750 euro

BMW 320d 48V xDrive Business Advantage 50.700 euro

BMW 320d 48V xDrive Sport 53.800 euro

BMW 320d 48V xDrive Luxury 55.500 euro

BMW 320d 48V xDrive Msport 56.800 euro

BMW M 340d 48V xDrive 71.100 euro

BMW serie 3 Touring

BMW 320d 48V Touring 46.800 euro

BMW 320d 48V Touring Business Advantage 49.750 euro

BMW 320d 48V Touring Sport 52.850 euro

BMW 320d 48V Touring Luxury 54.550 euro

BMW 320d 48V Touring Msport 55.850 euro

BMW 320d 48V xDrive Touring 49.600 euro

BMW 320d 48V xDrive Touring Business Advantage 52.550 euro

BMW 320d 48V xDrive Touring Sport 55.650 euro

BMW 320d 48V xDrive Touring Luxury 57.350 euro

BMW 320d 48V xDrive Touring Msport 58.650 euro

BMW M 340d 48V xDrive Touring 72.950 euro

BMW serie 5

BMW 520d 48V Business 56.250 euro

BMW 520d 48V Sport 60.450 euro

BMW 520d 48V Luxury 63.650 euro

BMW 520d 48V Msport 64.950 euro

BMW 520d 48V xDrive Business 58.700 euro

BMW 520d 48V xDrive Sport 62.900 euro

BMW 520d 48V xDrive Luxury 66.100 euro

BMW 520d 48V xDrive Msport 67.400 euro

BMW serie 5 Touring

BMW 520d 48V Touring Business 58.800 euro

BMW 520d 48V Touring Sport 63.000 euro

BMW 520d 48V Touring Luxury 66.200 euro

BMW 520d 48V Touring Msport 67.500 euro

BMW 520d 48V xDrive Touring Business 61.300 euro

BMW 520d 48V xDrive Touring Sport 65.500 euro

BMW 520d 48V xDrive Touring Luxury 68.700 euro

BMW 520d 48V xDrive Touring Msport 70.000 euro

BMW X3

BMW X3 xDrive20d 48V 52.450 euro

BMW X3 xDrive20d 48V Business Advantage 55.350 euro

BMW X3 xDrive20d 48V xLine 59.250 euro

BMW X3 xDrive20d 48V Luxury 60.850 euro

BMW X3 xDrive20d 48V Msport 61.650 euro

BMW X4

BMW X4 xDrive20d 48V 57.150 euro

BMW X4 xDrive20d 48V Business Advantage 59.850 euro

BMW X4 xDrive20d 48V Xline 62.850 euro

BMW X4 xDrive20d 48V Msport-X 64.650 euro

BMW X4 xDrive20d 48V Msport 64.650 euro

BMW X5

BMW X5 xDrive40d 48V Business 77.250 euro

BMW X5 xDrive40d 48V Xline 82.200 euro

BMW X5 xDrive40d 48V Msport 84.850 euro

BMW X6