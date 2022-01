L’elenco dei giorni di febbraio 2022 nei quali i camion e i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate non potranno circolare (salvo deroghe) fuori dai centri abitati è stato stabilito da un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Conoscere le date in cui non circolano i camion e i TIR è importante, soprattutto in un mese come questo solitamente contraddistinto dal brutto tempo.

Di seguito troverete il calendario completo del divieto di circolazione per i mezzi pesanti disposto dal Ministero e relativo a febbraio 2022. Come potete vedere dall’elenco questo mese i blocchi interesseranno quattro date, in pratica tutte le domeniche.

Febbraio 2022: i giorni di divieto per i TIR