Le berline medie – quelle del “segmento D” per intenderci – erano molto amate un tempo dalle famiglie mentre oggi rappresentano una buona fetta del mercato delle auto aziendali: modelli disponibili in tre varianti di carrozzeria (quattro porte, cinque porte e station wagon) perfetti per i macinatori di chilometri.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le berline medie in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

Berline medie: l’elenco completo per marca (con i prezzi)