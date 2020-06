Poche cose sono importanti in un’auto come le batterie ma non è facile comprendere tutta la terminologia legata a questo settore.

Per far conoscere meglio questo mondo al grande pubblico l’azienda tedesca Varta ha realizzato un dizionario con la spiegazione di tutti i termini in parole semplici. Scopriamolo insieme.

Il dizionario delle batterie auto

A – B – C – D – E – F – G – H– I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – Y – Z



AGM

Absorbent Glass Mat: strato di microfibra di vetro utilizzato per assorbire l’acido solforico nelle batterie al piombo.

Accettazione di carica

La quantità di corrente in ampere-ora che una batteria con un determinato livello di carica riesce ad accettare a una temperatura e una tensione di carica specifiche in un tempo definito.

Amperaggio di avviamento a freddo

Numero di ampere che una batteria piombo-acido può erogare a – 17,8° C per 30 secondi, mantenendo una tensione di almeno 1,2 volt per cella.

Ampere (A)

L’unità di misura del flusso di elettroni, o corrente, attraverso un circuito.

Ampere-ora (Ah)

Unità di misura della capacità di immagazzinamento di energia di una batteria, ottenuta moltiplicando la corrente in ampere per il tempo di scarica in ore.



Capacità

La capacità di una batteria a piena carica di erogare una specifica quantità di elettricità (Ah) a un determinato amperaggio (A) in un lasso di tempo definito (h).

Cella

L’elemento di base che produce corrente elettrochimica in una batteria, costituito da piastre positive, elettrolito, separatori e scatola. Una batteria piombo-acido da 12 volt è composta da 6 celle.

Ciclo

In una batteria una scarica più una ricarica equivalgono a un ciclo.

Circuito

Il percorso seguito da un flusso di elettroni. Il circuito chiuso è un percorso completo mentre il circuito aperto è un percorso interrotto che non consente il passaggio di corrente.

Coperchio

Il coperchio della scatola della batteria.

Corrente

La velocità del flusso di elettricità, cioè il movimento degli elettroni lungo un conduttore. L’unità di misura della corrente è l’ampere (A).

Corrosione

La reazione chimica distruttiva tra un elettrolito liquido e un materiale reattivo.

Cortocircuito

Un collegamento a bassa resistenza – in genere non voluto – in un cavo o un dispositivo elettrico, che consente il passaggio di corrente dai valori molto elevati. In una batteria il cortocircuito di una cella può durare abbastanza a lungo da scaricare la cella e rendere la batteria inutilizzabile.



Elettrolito

In una batteria piombo-acido, l’elettrolito è acido solforico diluito con acqua. Un conduttore che fornisce acqua e solfato per la reazione elettrochimica.



Livello di carica/condizioni della batteria

La quantità di energia elettrica immagazzinata in una batteria in un determinato momento, espressa come percentuale dell’energia contenuta nella batteria a piena carica.



Massa attiva

Nelle piastre positive la massa attiva è costituita da biossido di piombo, nelle piastre negative da piombo metallico spugnooso. Quando si crea un circuito elettrico, durante la carica e la scarica questi materiali reagiscono con l’acido solforico.

Massa/terra

Il potenziale di riferimento di un circuito. Per le automobili si parla di “collegamento/messa a massa/terra” quando si collega il cavo batteria alla carrozzeria del veicolo per utilizzare quest’ultima come percorso per chiudere il circuito, invece di usare un cavetto diretto da un componente. Oggi in oltre il 99% delle applicazioni nel settore automobilistico è il polo negativo della batteria a fungere da massa.



Ohm

Unità di misura della resistenza elettrica o impedenza in un circuito elettrico.



Piastra-Negativa

Un elemento di metallo fuso contenente massa attiva (piombo spugnoso).

Piastra-Positiva

Un elemento di metallo fuso contenente massa attiva (biossido di piombo).

Polo

Collegamento elettrico dalla batteria al circuito esterno. Ogni polo è collegato alla prima barretta (positiva) o all’ultima (negativa) delle celle collegate in serie di una batteria.



Riserva di capacità (RC)

Il numero di minuti per cui una batteria nuova, completamente carica, può erogare 25 ampere a 26,7°C e mantenere una tensione ai poli uguale o superiore a 1,75 volt per cella. Questo valore indica per quanto tempo la batteria può continuare ad alimentare gli accessori essenziali se l’alternatore o il generatore del veicolo smettono di funzionare.



Scarica profonda

Stato in cui una cella viene scaricata completamente prelevando una corrente bassa e la tensione scende sotto la tensione finale di scarica.

Scatola

Il contenitore in polipropilene o ebanite che racchiude le piastre e l’elettrolito.

Separatore

Elemento divisorio che si interpone tra le piastre positive e quelle negative di una cella e che consente il passaggio di corrente attraverso di essa.

Stratificazione dell’acido

Quando si carica una cella piombo-acido, nelle piastre si produce acido ad alta densità. Questo acido pesante, in virtù della forza di gravità, scende nella parte inferiore della cella, mentre l’acido di minore densità sale verso l’alto. La stratificazione dell’acido può causare perdita di capacità e/o guasti alla batteria.



Tensione di scarica finale

Indica il livello di voltaggio ammissibile più basso di una batteria o una cella. Al di sotto di questo voltaggio (scarica profonda) la cella elettrochimica si può compromettere o (tramite inversione del polo) distruggere nel caso di vari tipi di batterie.



Volt

Unità di misura del potenziale elettrico.

VRLA

Valve Regulated Lead Acid: batteria sigillata a manutenzione zero.



Watt

Unità di misura della potenza elettrica, cioè il lavoro compiuto nell’unità di tempo dalle cariche elettriche durante lo spostamento tra due punti di un conduttore a diverso potenziale. La potenza elettrica è data dal prodotto della tensione per l’intensità di corrente: Watt = Ampere x Volt.