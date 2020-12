Autostrade italiane, quali sono le restrizioni al transito?

Le autostrade in Italia sono classificate come tali perché presentano determinate condizioni costruttive e geometriche, esistono delle norme tecnico-legali da rispettare. Secondo il Codice della Strada l’autostrada è “una strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.

Caratteristiche che, secondo l’articolo 2 del Codice della Strada possono non essere rispettate per le deroghe previste dal Codice stesso se (art. 13 comma 2) ci sono “condizioni ambientali, paesaggistiche, economiche e archeologiche” che non permettono l’adeguamento. È importante che sia comunque sempre “assicurata la sicurezza stradale e che siano evitati inquinamenti”.

Secondo l’articolo 3 possono essere adottate soluzioni progettuali differenti “se supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le altre strade”.

Ci sono degli standard invece applicati oggi in tutte le nuove autostrade:

gli svincoli devono essere accessibili da rampe scostate dal flusso principale di traffico;

devono essere accessibili da rampe scostate dal flusso principale di traffico; le carreggiate devono essere separate da spartitraffico continuo;

devono essere separate da spartitraffico continuo; i telefoni di emergenza SOS devono essere numerosi, possono esserci anche semafori destinati solo a emergenze;

devono essere numerosi, possono esserci anche semafori destinati solo a emergenze; l’inizio e la fine dell’autostrada devono essere segnalati con cartelli ;

; ci possono essere accessi e uscite controllati da caselli per il pagamento del pedaggio.

Le autostrade presentano delle aree di servizio per rifornimento e altri servizi come bar e edicola; vi sono le piazzole di sosta, e anche le corsie di emergenza, destinate solo a chi si ferma per un guasto e a chi presta soccorso.

Nelle autostrade italiane possono circolare solo e esclusivamente i veicoli a motore, nessun altro mezzo. Ci sono dei mezzi a motore che sono comunque esclusi dalla circolazione per motivi di scorrevolezza del traffico. A chi ci riferiamo? Vediamo insieme quali sono i mezzi che sulle nostre autostrade non possono circolare anche se con motore, e gli altri utenti a cui è vietato il transito.

Quali sono le categorie di utenti della strada a cui è vietato il transito nelle autostrade italiane?

Di seguito riportiamo l’elenco di tutti gli utenti che non possono circolare sulle autostrade secondo la normativa vigente in Italia: